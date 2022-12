Mirela Vaida a vorbit în sfârșit despre al patrulea copil! Fanii au rămas fără cuvinte: „Ne bucurăm”

In articol:

Mirela Vaida se numără printre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar încă de la primele sale apariții TV, vedeta a reușit să intre în sufletele românilor, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a vorbit fără ocolișuri despre al patrulea copil, fanii fiind extrem de curioși să afle dacă blondina mai are sau nu în plan să devină mamă din nou. Prezentatoarea TV a explicat că și-a dorit foarte tare ca în familia ei să apară un nou membru, însă după cei trei copii cărora le-a dat naștere, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Mai mult decât atât, Mirela Vaida nu exclude această variantă și susține că dacă va mai rămâne însărcinată s-ar bucura tare mult, dorindu-și chiar gemene.

„Să știi că mi l-am dorit, dar nu a fost să fie. Acum stăm să ne mai gândim de două ori. Eu am 40 de ani, soțul meu are 44 și încă nu l-am scos pe cel mic din pampers. Încă mai avem accidente cu el noaptea pentru că uită să ne ceară să meargă la toaletă. Zicem: “Dacă nu l-am scos pe el din pampers, cum o luăm de la capăt?”. Nu mai avem nervi, vrem să ne bucurăm de ei, să se îmbrace singuri, să ne putem descurca. Vrem să îi lăsăm singuri acasă, să ieșim la un restaurant, ceea ce nu se întâmplă. Atunci, stai și te gândești: “Când îi mai faci, când îi mai crești, când te mai bucuri de ei?”. Dar nu am zis nu, doar ne gândim că poate că dacă Dumnezeu nu a vrut să ni-l dea, știe El mai bine. Însă, dacă se întâmplă, liniștită îl fac, nici nu mă gândesc. Ba chiar îmi doresc gemene ca să avem mai multe femei în casă.”, a declarat Mirela Vaida, pentru Ego.ro.

Mirela Vaida și soțul ei, despre momentele în doi

Deși ambii parteneri sunt extrem de ocupați cu activitățile în care sunt implicați, dar și cu locurile de muncă extrem de solicitante, având și trei copii împreună, Mirela Vaida și soțul ei găsesc mereu o portiță pentru a petrece timp în doi.

Astfel, prezentatoarea TV a explicat cu exactitate cum reușește să echilibreze situația și să aibă timp de momente în cuplu cu partenerul ei, dar să se și ocupe de viața de familie.

„După ce facem Crăciunul în familie, copiii zboară la soacra mea, la Cluj. Noi rămânem o săptămână singuri, avem Revelionul, ne distrăm până dimineața. Eu merg să cânt la Brașov, ne invităm prieteni, o să ne facem și puțin de cap. Ulterior, ei vin, iarăși începem pregătirile, începe semestrul al doilea de școală. Dar, să știi că secretul este ca la câteva weekend-uri, un weekend să fie al nostru. Eu și soțul luăm bilete unde găsim, plecăm într-un city break, nu contează unde, orice Capitală a lumii te deconectează, mai ales dacă e aici, în Europa, la 2 ore de zbor. Te deconectezi, dormi 2 nopți la hotel, ieși la restaurante, mergi seara într-un club sau la un spectacol de musical. Nouă ne-a plăcut foarte mult Londra. Te deconectează 2 zile și te încarcă pentru încă o lună. Asta te menține. În același timp, paradoxal, îți este și dor de copii. Dar așa este viața de familie, trebuie să le echilibrezi pe toate și nu are cum să nu iasă.”, a mai spus Mirela Vaida, pentru aceeași sursă.

Mirela Vaida alături de familia sa [Sursa foto: Instagram]