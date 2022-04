Mirela Vaida nu a trecut nici acum peste moartea lui Mîțu Stoian! Prezentatoarea, mesaj sfâșietor pentru regretatul artist: „Știu că ne vezi de sus”

In articol:

În urmă cu șase luni de zile, vestea că Petrică Mîțu Stoiana urit fulgerător și neașteptat a luat îndoliat întreaga lume a folclorului și tot showbiz-ul.

Vă reamintim că regretatul interpret de muzică populară a mers la un tratament post-COVID, la o clinică privată din Caraș Severin, acolo unde a efectuat o singură ședință de terapie cu oxigen hiperbar.

La scurt timp a avut nevoie urgentă de intervenția medicilor, căci începuse să tușească sânge. A fost transportat la spitalul din Reșița, acolo unde medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l salva. În seara acelei zile, Petrică Mîțu Stoian a pierdut lupta, iar organismul său a cedat, astfel că medicii nu au mai putut decât să declare decesul.

Vestea a picat ca un fulger pentru familie, colegi de breaslă, dar și pentru fanii care i-au îndrăgit piesele. A fost considerat un mare maestru al muzicii populare, fiind un îndrumător și un exemplu pentru tinerii care visau să cânte același gen muzical.

Nu doar vocea și talentul incontestabil l-au ajutat să ajungă la inimile tuturor, ci și felul său de a fi. Mirela Vaida și-a adus aminte cu emoție de Petrică Mîțu Stoian și de cum se simțea atunci când venea ca invitat în platoul emisiunii pe care o prezintă.

Mirela Vaida, îngenuncheată de durere după primul Paște fără Petrică Mîțu Stoian: „ Dacă erai aici cu noi...”

În cadrul emisiunii pe care o prezintă a venit și Constantin Enceanu, cel mai bun prieten al regretatului interpret de muzică populară. Mirela Vaida și-a amintit cum era atunci când Petrică Mîțu Stoian venea în emisiunile prezentate de ea și cât de bine se simțeau toți în preajma lui și ce poftă de viață avea. Prezentatoarea TV este convinsă că artistul îi vede de acolo de unde este și că se bucură să vadă că nimeni nu l-a uitat.

„ Este primul Paște fara Petrică Mîțu Stoian, oamenii cu sigurantă l-au iubit.(...) Umplea platoul de glume și aduce zâmbetul pe buzele tuturor.(...) Dragul nostru, știu ca ne vezi, ca ne bucuri si stim ca facem tot ceea ce vrei sa vezi. Daca erai aici cu noi, erai sufletul petrecerii.(...)", a spus Mirela Vaida.

Constantin Enceanu, întâmplare bizară la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian: „ Am zis ca prima oară a fost o întamplare, însa, a doua oară la fel, a treia oară la fel… ”

I-a dedicat o melodie, iar clipul a fost lansat chiar în Săptămâna Mare, căci așa și-a dorit Constantin Enceanu. Filmările de la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian nu au fost lipsite de incidente inexplicabile. Artistul spune că de trei ori a încercat să cânte ultima strofă și de fiecare dată se întâmpla ceva care îi făcea pielea de găină. El este convins că, de fapt, regretatul interpret de muzică populară îi transmitea un mesaj dincolo de moarte.

„Clipul e terminat de vreo trei saptamani dar am asteptat special Saptamana Patimilor pentru ca este perioada in care ne aducem aminte de cei plecati in lumea fara dor, Parca mai mult ca oricand vrem sa le aprindem o lumanare, sa le aducem un omagiu si sa ne amintim de ei. Asa am gandit videoclipul, am parcurs intreaga viata a lui Mitu, am plecat din satul natal unde el cutreiera dealurile, am filmat Podul lui Dumnezeu de care vorbea cu multa dragoste, Biserica din sat.

Am filmat la morile de apa, la intrare in Isverna. Crede-ma ca era o zi de primavara, soare cu dinti, destul de frig. De trei ori am inregistrat piesa aici si de fiecare data, la ultima strofa, s-a auzit un vuiet, se miscau frunzele… am si zis: parca Petre ne da un semn. Am zis ca prima oara a fost o intamplare, insa, a doua oara la fel, a treia oara la fel… de fiecare data, pe ultima strofa se producea acest vuiet, zgomot al padurii. Recunosc ca la un moment dat mi s-a facut pielea de gaina. Totusi, sufletul lui e aici, pe langa noi, ne urmareste. I-am zis si cameramanului ca ceva nu e in regula”, a declarat Constantin Enceanu pentru Star Popular.