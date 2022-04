De ce refuză Niculina Stoican să meargă la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian?! Nu a fost deloc până acum: "Nici nu voi merge prea curând" | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican este una dintre cele mai iubite și cunoscute interprete de muzică populară din țara noastră. Cântăreața a reușit să se mențină în topul celor mai iubiți artiști de-a lungul carierei sale în industria muzicală.

Fie că este pe scenă sau pe micul ecran, Niculina Stoican este pregătită să facă un show de senzații, deoarece muzica îi curge prin vene, iar talentul său este de neegalat.

În ceea ce privește viața personală, Niculina Stoican este la fel de norocoasă, deoarece se bucură de o familie extrem de frumoasă și unită. Artista are o căsnicie de peste 30 de ani alături de Vasile Stănescu, iar împreună au un copil, cu care artista și soțul ei se mândresc extrem de tare.

Niculina Stoican, relație specială cu Petrică Mâțu Stoian

De fiecare dată când urcau pe scenă, Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian, primeau ropote de aplauze din partea publicului. Mult timp, înainte de a deceda, regretatul artist a făcut parte din Ansamblul Maria Tănase, unde a cântat de-a lungul anilor și pe care, acum, îl coordonează Niculina Stoican.

Apropiații lui Petrică Mîțu Stoian au spus de fiecare dată că cei doi s-au înțeles ca frații, ba mai mult, se sfătuiau și ajutau în toate, începând cu industria muzicală, până la viața personală.

Niculina Stoican și regretatul artist au pornit de jos, au crescut împreună, evoluând unul lângă celălalt. Fanii abia așteptau recitalurile lor, pentru atmosfera frumoasă pe care o făceau și căldura cu care cântau melodiile populare românești.

Niculina Stoican, motivul pentru care nu vrea să meargă la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian

După ce Petrică Mîțu Stoian a murit, Niculina Stoican a fost pur și simplu devastată. Aceasta nu s-ar fi așteptat vreodată la una ca asta, fiind încă în șoc. Artista a declarat în repetate rânduri că încă nu îi vine să creadă că prietenul ei drag a încetat din viață, gând cu care nu se va obișnui prea curând. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, Niculina a recunoscut că nu a vizitat nici până în ziua de astăzi mormântul regretatului cântăreț de muzică populară, însă a spus și care este motivul real.

"Eu nu am fost la el la mormânt și probabil că nici nu am să mă duc curând, pentru că încă nu m-am obișnuit cu ideea că nu mai este și sinceră să fiu nici nu știu când am să mă obișnuiesc. Pentru mine, el în sufletul meu este încă viu, cumva refuz să cred că nu mai este și mă țin ancorată în amintirile mele. Am avut o relație într-adevăr specială.", a mărturisit Niculina Stoican, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.