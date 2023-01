Miruna și Cosmin divorțează, la doar o lună de când au devenit soț și soție! Motivul pentru care cei doi au decis să pună punct mariajului: "Am trăit într-o bulă"

In articol:

Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului șase al show-ului moderat de Simona Gherghe, s-au despărțit la o lună de la căsătorie. Anunțul a fost făcut chiar de către tânără, care a transmis, pe rețelele de socializare, că mariajul ei a ajuns la final.

Citește și: "Îngerașul meu a vrut să mă vegheze de sus" Ela a pierdut sarcina. Ea și Petrică urmau să devină părinți în câteva luni: "Dumnezeu să vă dea putere"

Miruna și Cosmin divorțează, după o lună de mariaj

Miruna și Cosmin au format unul dintre cele mai apreciate cupluri ale emisiunii moderate de Simona Gherghe. În ciuda diferenței de vârstă și a controverselor cu care s-au luptat de-a lungul competiției, cei doi au reușit să rămână împreună și chiar au decis să-și unească destinele în marea finală. Se pare, însă, că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în momentul în care s-au întors acasă.

După o lună de mariaj, Miruna și Cosmin au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate: "Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr. Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discuta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine.

Citește și: Prima reacție a lui Petrică, după ce Ela a pierdut sarcina. Nu își poate reveni din șoc: "Rămânem cu un gol în suflet"

Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit… E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc… Cosmin este și va rămâne omul meu bun…", a declarat Miruna în mediul online.

Miruna și Cosmin [Sursa foto: Captură video]

Prima reacție a lui Cosmin, după ce Miruna a anunțat divorțul

Și Cosmin a avut o primă reacție pe rețelele de socializare, după ce fosta lui parteneră a decis să anunțe că între ei totul s-a terminat: "Mă simt dator să vă anunț că este adevărat ceea ce a scris Miruna, cu mențiunea că între noi a intervenit un motiv de divorț extraordinar de important, peste care eu nu pot trece! Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la mesaje, dar veți afla mai multe în următoarele zile, pentru că eu momentan nu sunt într-o stare tocmai bună și sper să mă înțelegeți! Mulțumesc!", a scris Cosmin, pe contul personal de Instagram.

Miruna și Cosmin [Sursa foto: Captură video]