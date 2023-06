Misha face primele declarații, după ce Connect-R a recunoscut că a înșelat-o, în timpul mariajului. A luat o decizie la care nimeni nu se aștepta: „E o chestie care vine de la sine”

In articol:

Connect-R a dezvăluit în cartea sa că a călcat strâmb de mai multe ori în timp ce se afla cu Misha într-o relație, acesta fiind și motivul care, după multe împăcări și iertări venite din partea artistei, a decis să pună stop relației din cauza infidelității.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi petrec mult timp împreună și merg în vacanță, totul pentru fiica lor. După dezvăluirile surprinzătoare ale cântărețului, Misha a făcut primele declarații.

Cântăreața a vorbit deschis despre mărturisirile fostului ei soț și a afirmat că în momentul de față nu are de gând să își refacă viața, însă nici în viitorul depărtat nu consideră că va face acest pas. Connect-R a mai spus, de asemenea, că își va reface viața alături de o altă femeie abia după ce Misha va hotărî să înceapă o nouă poveste de dragoste, însă artista a oferit un răspuns vehement!

Misha, prima reacție după dezvăluirile lui Connect-R cu privire la infidelitate

Misha a declarat cu vehemență că nu este dornică să înceapă o nouă relație și că nici nu ar avea timpul necesar pentru a face acest pas în momentul de față, fiind foarte implicată în cariera sa. Declarațiile artistei vin la scurt timp după ce fostul ei soț a recunoscut că i-a fost infidel.

Connect-R a mărturisit, de asemenea, că nu va dori să cunoască o altă femeie, până când mama fetiței lui nu va da o nouă șansă iubirii, la rândul ei, alături de un alt bărbat.

„E o chestie care vine de la sine, la fiecare dintre noi care va dori să facă pasul ăsta. Momentan, nu e cazul la nici unul dintre noi. Nu am de gând să îmi refac viața, nu îmi stă gândul la așa ceva. Sunt axată pe carieră, urmează să scot câteva piese și mă axez foarte tare pe treaba asta. Chiar nu îmi arde de așa ceva în momentul de față. Nu simt nevoie, nici nu aș avea timpul necesar să aloc unei relații. Dacă el va aștepta ca eu să fac pasul ăsta, va avea de așteptat mult și bine”, a spus Misha, pentru antenastars.ro.

Maya și-ar dori ca părinții ei să se împace?

Misha a menționat că fiica sa nu a fost în niciun fel implicată în acest subiect, motiv pentru care nu și-a exprimat niciodată dorința ca părinții ei să fie altfel decât sunt în prezent.

„Pentru Maya facem aceste vacanțe, de obicei, mergem în vacanțe în fiecare an de ziua Mayei, pentru că, logic, copilul se bucură de momente petrecute cu ambii părinți. Noi nu am discutat niciodată cu Maya subiecte de genul, este un copil și noi vrem ca ea să își păstreze această puritate de copil. Nu am băgat-o niciodată în subiecte de genul ăsta. Înțelege foarte multe lucruri fără să întrebe”, a mărturisit artista.