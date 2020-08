Mitică Dragomir la Testul de Vedetă[Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Mitică Dragomir a povestit în cadrul rubricii „Test de vedetă” de la Teo Show detalii importante din viață.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a spus că nu a avut o copilărie foarte fericită pentru că a avut mult de muncă cu activitățile gospodărești. În schimb, este recunoscător că totul l-a ajutat să devină un soț și un tată desăvârșit. La cei 74 de ani ai săi, Mitică Dragomir a spus că și-a educat frumos copiii și nepoții, dar a recunoscut că cel mai mare aport l-a avut soția lui de la care a învățat foarte multe.

„Am plecat de la coada vacii și am reușit în viață”, a spus Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, dezvăluiri din viața de cuplu. Cum a cucerit-o pe soția lui

Mitică Dragomir a mai povestit în cadrul interviului cum a cucerit-o pe soția lui.

Mitică Dragomir și familia lui

„Sunt un pensionar care și-a educat copiii extraordinar, nepoții. Mi-a dat Dumnezeu un noroc de nevastă bună. Dacă nu ai noroc de nevastă bună se alege praful. Nevasta asta a mea a dat educație bună copiilor și mie. Eu zic că sunt exemplu de familist în țara mea”, a spus Mitică Dragomir.

Întrebat cum a cucerit-o pe soția lui, Mitică Dragomir a răspuns fără pic de modestie: „Eram frumos când eram tânăr și isteț. Iar ea era de o frumusețe rară și deșteaptă. Am avut noroc că a fost de familie bună. Eu eram de la țară, eram un sălbatic. Numai că am avut un mare noroc că atunci când am fugit de acasă am dat la o școală profesională și m-au trimis în inima Ardealului, la Făgăraș. Și când am venit de la Făgăraș parcă aveam două facultăți”, a mai povestit Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir a spus că îi spune soției sale că o iubește de cel puțin zece ori pe zi.