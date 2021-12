Moartea Mădălinei Manole, prezentată într-o conferință internațională de criminalistică! Experții nu cred în varianta sinuciderii! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Cazul morții Mădălinei Manole a devenit subiect didactic pentru profesioniștii din domeniul criminalisticii.

Tot mai mulți specialiști devin intereați de cazul Mădălinei Manole

După ce un fost expert FBI, Pete Klismet, și-a arătat convingerea că în cazul artistei românce dovezile trimit mai degrabă către o crimă decât spre o sinucidere, acum și alți specialiști au luat contact cu acest caz și au ajuns la o concluzie asemănătoare.

Luna trecută, Mihaela Brooks, profilerul român stabilit în Canada, care a făcut dezvăluiri despre erorile anchetatorilor în dosarul Mădălinei Manole, a prezentat cazul româncei în cadrul unei conferințe internaționale de criminalistică.

Ea a dezvăluit că mai mulți specialiști din lume s-au arătat interesați de ancheta din cazul morții Mădălinei Manole și i-au cerut româncei informații suplimentare despre acest caz. Reacția acestora este că moartea Mădălinei Manole nu poate fi încadrată la suicid, sau cel puțin nu atât de rapid cum s-a întâmplat în cazul procurorilor români.

Se mai redeschide dosarul Mădălinei Manole?

Mihaela Brooks a mai dezvăluit, într-o postare pe pagina ei de socializare că nu a renunțat la ideea redeschiderii cazului morții Mădălinei și chiar că este foarte aproape, din punct de vedere procedural, de acel moment.

Românca Mihaela Brooks a făcut cazul cunoscut în toată lumea

În paralel, profilerul de naționalitate română a început să lucreze și la alte cazuri celebre în România, la solicitarea familiilor: cazul morții sopranei Maria Macsim, cel al morții suspecte a lui Coco, modelul lui Bote sau cel al Corinei, educatoarea din Valea Șuții.

Psihologul Pete Klismet, cel care a lucrat pentru FBI, este unul din specialiștii care cred cu tărie că în Mădălina Manole nu s-a sinucis ci a fost ucisă.

Pete Klismet, ex-FBI: ”Nu am nici o autoritate în România, dar asta a fost crimă”

„Mădălina e un fel de Madonna sau Lady Gaga! Atât de populară era în România! Ea era căsătorită, avea un copil şi a fost găsită într-o dimineaţă după ce s-a sinucis prin ingerarea unei cantităţi mari de otravă extrem de toxică. Cantitatea pe care a băut-o ar fi probabil suficient de mare încât să ucidă 3 sau 4 elefanţi. Am primit informaţii despre acest caz, raportul de la autopsie, imagini cu locul faptei. Poliţia a vorbit imediat despre o sinucidere. Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu, asta este! Iar acestea sunt dovezile pe care le aduc în sprijinul afirmaţiei mele! Voi puteţi să redeschideţi şi să anchetaţi din nou cazul, eu nu sunt un poliţist şi cu siguranţă nu am nicio autoritate în România, aşa că nu vă pot spune să o faceţi. Asta e ce am descoperit eu, asta este CV-ul meu, de aici vă ocupaţi voi”, a declarat Pete Klismet la show-ul „Karas on Crime”

