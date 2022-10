Moment inedit pentru Vlăduța Lupău! Și-a dus fiul în locul unde s-a rugat să rămână însărcinată

In articol:

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De mai bine de 2 luni, Vlăduța Lupău radiază de fericire, căci a devenit mămică pentru prima oară, aducându-l pe lume pe primul ei fiu, pe care l-a numit Iair.

Cunoscuta artistă și-a dorit foarte mult să devină mamă, iar înainte de a deveni mămica lui Iair, aceasta a pierdut 2 sarcini, fapt declarat chiar de ea în urmă cu ceva timp. Din acest motiv, pentru a-și îndeplini dorința de a avea un copil, Vlăduța s-a rugat mult, iar divinitatea i-a răspuns.

Azi, artista s-a întors alături de fiul ei la mănăstirea în care i-a cerut lui Dumnezeu să devină mamă, mai precis la Mănăstirea Rohia. Cântăreața a făcut o promisiune, aceea că primul drum lung cu mașina al fiului său va fi către locul sfânt, ceea ce s-a și întâmplat.

„ De când am rămas însărcinată, am promis că primul lui drum lung cu mașina o să fie într-un loc special.(...) Nu am venit în locul în care am aflat că sunt însărcinată... am venit la locul unde ne-am rugat să rămân însărcinată! Am visat mult la momentul în care îl aduc pe Iair în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Sfinte de la Mănăstirea Rohia!”, a scris Vlăduța Lupău, pe InstaStory.

Ce va face Vlăduța Lupău cu banii de la botez

Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au botezat fiul, pe Iar, pe data de 27 septembrie, iar nașii de botez ai micuțului au fost Olguța Berbec și soțul său.

De asemenea, la scurt timp după fericitul eveniment, Vlăduța Lupău le-a făcut o dezvăluire fanilor, aceea că va investi banii strânși la botez în viitorul lui Iair, mai precis într-un apartament în Dubai, de care băiatul se va bucura atunci când va crește.

”După botezul superb pe care Iair l-a avut, ne-am hotărât, împreună cu tăticul, să îi punem toate economiile lui deoparte. Și, căutând informații de la prietenii noștri care sunt părinți ce fac ei pentru copiii lor, am primit o sugestie foarte importantă, și anume să investim banii într-un apartament în Dubai. Am văzut foarte multe vedete făcând asta”, a declarat Vlăduța Lupău, pe Instagram.