Momente cumplite pentru familia Denisei Răducu. Astăzi, manelista ar fi împlinit 33 de ani: „Lacrimi nu mai am, iar sufletul mi-e bucăți”

Astăzi, 13 decembrie, este o zi tristă pentru familia Denisei Răducu și pentru toți cei care au cunoscut-o și au îndrăgit-o pe regretata cântăreață. Artista ar fi împlinit vârsta de 33 de ani, iar sora Denisei este îngenuncheată de durere, deși au trecut deja 5 ani de când regretata cântăreață a trecut în neființă.

Denisa Răducu sau Denisa Manelista, așa cum era cunoscută de publicul larg, s-a stins din viață în anul 2017, după ce s-a luptat cu o boală necruțătoare, iar astăzi, în ziua în care artista ar fi împlinit 33 de ani, sora sa a făcut o serie de declarații dureroase.

„Acum plâng și iar plâng, atât mi-a mai rămas de făcut. În alți ani, înainte ca Denisa să se ducă, ne distram de minune. Eram prima care o suna, dacă nu era acasă, și stăteam cu orele la telefon. Și acum îmi vine să o sun, dar… Mi-ar fi plăcut să ajung în România, dar este foarte dificil în această perioadă. Măcar să stau lângă mama, să ne consolăm puțin. Să aprindem împreună o lumânare pentru Denisa”, a spus Adelina, pentru FANATIK.

De asemenea, Adelina spune că este foarte sensibilă în perioada aceasta, mai ales că își amintește mereu despre discuțiile pe care le avea cu Denisa, înainte de a se stinge din viață.

”Lacrimi nu mai am, iar sufletul mi-e bucăți. Am plâns fără încetare, acum plâng fără să mai vărs lacrimi. Vorbeam zilele trecute, cu soțul, cu fiicele noastre despre Denisa. Ei știu că, în perioada asta, sunt mai dificilă. Acum, și vara, în ziua în care a murit.Dar nu există zi în care să nu mă gândesc la ea. Mă tot întreb ce ar fi zis când fac eu ceva, ce ar fi zis când i-aș povesti despre copii… Cum ar fi fost ea acum, dacă ar fi avut o fetiță, să îi pună numele Adelina, așa cum am botezat-o eu pe cea mare, pe Denisa…” , a mai spus Adelina pentru sursa menționată anterior.

Adelina, despre relația pe care a avut-o cu Denisa Răducu

Cu ultimele puteri, Adelina a vorbit despre relația pe care a avut-o cu sora sa, Denisa. Tânăra spune că s-au înțeles de minune și nu s-au certat niciodată, iubindu-se enorm.

„Vreau să fiu îngropat lângă fetița mea" Tatăl Denisei Răducu, declarații cutremurătoare, la cinci ani de la decesul regretatei artiste

Mai mult decât atât, Adelina își aduce aminte, cu durere în suflet, despre ultimele clipe din viața regretatei cântărețe, mai ales că ultimul lucru pronunțat de artistă pe patul de moarte a fost chiar numele surorii ei.

”Chiar și când îmi amintesc de momentele fericite alături de Denisa, în majoritatea timpului când mă gândesc la ea simt că sufletul nu mai mi-e întreg. Noi, ca surori, nu ne-am certat niciodată, ne-am iubit. O spun sincer, o iubesc și acum și, normal, sufăr când îmi dau seama că nu mai pot pune mâna pe telefon și să o aud vorbind. Dar, din păcate, nu se poate. (…)Știam că va muri, și atunci, o văzusem cum se simte, știam cât suferă și cum suferă. A murit rostindu-mi numele. Vă dați seama ce înseamnă pentru mine acea amintire? Să o auzi cum își dă ultima suflare rostind `Ade`?”, a mai spus, Adelina, sora Denisei.

