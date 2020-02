Ediția de vineri seara "Bravo ai stil" a început cu două vești neplăcute.

Gina Vlădău, însărcinată cu primul copil, a lipsit din emisiune, din cauza că s-a simțit rău.

, a anunțat Ilinca Vandici.

Starea de rău a concurentei a venit după ce în emisiunea anterioară a avut niște discuții în contradictoriu cu Andreea Tonciu.

Bruneta a acuzat-o pe Gina că ar avea o atitudine superioară față de ea și alte fete, pentru simplul motiv că nu participă la multe din discuțiile din culise sau de la cabina de machiaj.

Atacurile Andreea Tonciu au culminat cu afirmația "Mie nu-mi plac mironosițele ca tine".

Gina Vlădău s-a așezat pe jos, copleșită de starea de rău

"De la ceartă, de la tot ce am simțit...era și foarte cald acolo. Sunt și obosită. Dacă nu eram însărcinată nu era nicio problemă.", a spus Gina, printre lacrimi.

Calina a lipsit și ea din emisiune

"Si Calina lipseste. Nici ea nu va fi alaturi de noi. Asa cum stiti, in urma discutiei de ieri, concurenta a refuzat participarea la emisiunea din aceasta seara.", a mai spus Ilinca.

Calinca, fata Catincăi Roman, s-a arătat deranjată de atitudinea lui Cătălin Botezatu care a certat-o de față cu restul fetelor, după ce și-a spus nemulțumirea.

Calina a insinuat că unele fete sunt încurajate în culise să se certe.

"Eu nu am venit aici sa ma faca cineva de...Eu nu accept ca Andreea Tonciu sau Catalin Botezatu sa tipe la mine. Eu nu am facut nimic, nu am jignit pe nimeni cu nimic. Eu nu mai vin. Altele care vin imbracate la fel de când a inceput sezonul si sunt apreciate mereu si primesc stele peste stele...

Eu nu accept sa ma faca pe mine albie de porci gratuit la televizor.", a spus Calina, în culise.

Juratul Cătălin Botezatu a încercat să discute cu ea

"Esti ultima persoana din acest show de la care ma asteptam sa faca asta. Faceai ca toti dracii acolo...vrei sa o sun pe maica-ta sa te bata maica-ta? Inceteaza cu prostiile astea! Nu ti-a spus nimeni sa te certi cu Tonciu sau altceva...Tu trebuia sa taci, nu pentru ca suntem noi Dumnezeu...puteai sa ma faci in toate felurile in testimoniale sau in culise, dar nu acolo. Nu era cazul.", a incercat Botezatu sa o linisteasca.

La vestiar, Andreea Tonciu a încercat să o împace și ea pe Calina.

"Ma supar tocmai pentru ca il cunosc de atatia ani de zile, si o stie pe maica-mea de atatia ani de zile si e stiu de 30 de ani! Tocmai de aia nu cred ca era cazul sa imi vorbeasca asa.", i-a spus Calina Andreei, despre Botezatu.