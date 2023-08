Momentul care i-a dat mari bătăi de cap lui Valentin Sanfira: "Codruța s-a îmbrăcat frumos, dar la mine a fost chinul. A trebuit să improvizez"| EXCLUSIV

In articol:

Codruța și Valentin Sanfira formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi interpreți de muzică populară au fost invitați la nunta Mariei Constantin, acolo unde se pare că dress code-ul i-a pus mari probleme artistului.

Codruța și Valentin Sanfira sunt prieteni buni ai cuplului, așa că nu puteai lipsi în cea mai importantă zi din viața lor. Cei doi soți și-au făcut apariția încă de la primele ore la petrecere, amândoi arătând impecabil. Valentin se pare, însă, că a avut mici dificultăți în alegerea ținutei, tocmai pentru că albul nu se numără printre culorile din garderoba personală.

Maria Constantin le-a impus invitaților de la nuntă să vină îmbrăcați în alb, acesta fiind și dress code-ul ales pentru ziua cea mare. Petrecerea a fost una cu fast, dar și cu tematică. Nunta atipică a artistei le-a pusă probleme unora dintre invitați, tocmai pentru că nu aveau în garderobă costume albe. Pe lângă Valentin Sanfira, și Mihai Mitoșeru a avut probleme în alegerea ținutei, iar WOWbiz.ro are toate detaliile.

Valentin Sanfira, totul despre momentul care i-a pus mari probleme

Valentin și Codruța Sanfira nu au lipsit de la petrecere.

Cuplul se știe bine cu Maria Constantin și cei doi au dezvăluit inclusiv că nici artista și Robert Stoica nu au lipsit de la nunta lor, anul trecut. Astfel că interpreții de muzică populară s-au îmbrăcat la patru ace și au pășit pe covorul roșu al invitaților încă de la primele ore.

Dacă pentru Codruța alegerea ținutei nu a fost o problemă așa mare, Valentin Sanfira a mărturisit că pentru el lucrurile nu au stat la fel, din contră. Artistul a explicat, la WOWnews, că avea doar două costume în garderobă, ambele fiind negre așa că a fost nevoit să improvizeze pentru ziua cea mare.

"Știi cum e la noi la olteni, adică suntem datori: au fost la nuntă și trebuie să venim și noi la ei la nuntă! Eu mă știu de mult cu Maria, din liceu, cu părinții ei, cu frații ei. Codruța se cunoaște și ea de ceva vreme și cu Robert și cu Maria.

Am legat o prietenie frumoasă și am zis că astăzi să fim prezenți. Ne-am îmbrăcat frumos, Codruța s-a îmbrăcat frumos, dar la mine a fost chinul. A trebui să improvizez că nu am, eu sunt mai pe culori închise, pe negru. Am două costume mari și late și a trebuit să improvizez ceva că nu am știut că e cu dress code", a explicat Valentin Sanfira, la WOWnews.

Cum și-a ales Codruța Sanfira ținuta

Codruța Sanfira a mărturisit că nici pentru ea nu a fost tocmai ușor, însă cu doar câteva zile înainte de nuntă a plecat direct la cumpărături, atunci când și-a amintit că trebuie să respecte regula.

"A fost prima nuntă la care a trebuit să venim în alb, pentru că de obicei doar mireasa este cea care vine îmbrăcată în alb și a fost puțin mai dificil. Eu merg destul de des la evenimente și să cânt, așa că toate ținutele mele sunt colorate, dar m-am descurcat.

Am aflat tematica cu doar câteva zile înainte pentru că noi nu suntem atenți așa, ne-am notat data, am știut exact când este, dar cu câteva zile înainte ne-am dat seama că trebuie să ne îmbrăcăm în alb și uite că totuși am găsit", a povestit și Codruța Sanfira, în exclusivitate.

Regula Mariei Constantin a mai pus probleme și altor vedete

Regula Mariei Constantin se pare că a mai pus probleme și altor vedete. Invitat la eveniment, Mihai Mitoșeru a povestit cum și-a ales el ținuta și de ce a fost nevoit să poarte un sacou pe vremea caniculară de săptămâna trecută.

"Mă simt bine cu toate că sunt îmbrăcat de iarnă, este tema white party și eu aveam un sacou alb, acesta este singurul, dar afară sunt 42 de grade. În rest mă simt foarte bine.(...) Îmi place să mai vin să mă și distrez. Avem o gașcă cu Vica Blochina, cu Marian Drăgulescu și eu i-am cunoscut pe ei la ziua Vicăi anul trecut și ne-am împrietenit din prima.

Am zis că nu am cum să ratez nunta lor. Sunt o familie foarte frumoasă", a mărturisit celebrul prezentator.