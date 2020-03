Sergiu Ciobotariu şi-a luat ieri fiul şi soţia de la maternitate. Din imaginile surprinse de reporterii BZI, pe faţa proaspătului tătic se poate citi emoţia primei întâlniri cu fiul lui. Emoţia a fost şi mai mare, însă, când la poarta lui şi-a făcut apariţia Cătălin Moroşanu, împreună cu fratele lui. Campionul la kickboxing a rămas profund impresionat de traiul greu pe care îl duce tânărul şi s-a gândit să îi facă o supriză.

Cătălin Moroşanu, apel umanitar pentru Sergiu. Campionul a rămas fără cuvinte când a văzut casa în care locuieşte Sergiu

Cătălin Moroşanu a rămas impresionat şi el de povestea lui Sergiu, tânărul care a devenit viral după ce s-a dus la soţia lui la spital călare pe cal. Imaginile cu tânărul au devenit virale, înainte ca oamenii să ştie ce se ascunde cu adevărat în spatele acelei imagini.

Sergiu munceşte din greu pentru a-şi pitea întreţine familia şi nu are decât o cameră unde locuieşte alături de soţie şi cei trei copii. Mai mulţi internauţi locali au rămas impresionaţi de povestea lui de viaţă şi s-au mobilizat să îi facă o bucurie tânărului tătic.

Povestea a ajuns şi la urechile lui Cătălin Moroşanu care împreună cu fratele lui s-a dus la Sergiu acasă şi i-au dat vestea cea mare.

"Hai să vedem cum putem să te ajutăm. Punem mână de la mână şi te ajutăm. Eu ţi-am făcut nişte cumpărături acum pentru tine şi o să te ajutăm şi cu nişte bănuţi. Ia arată, unde stai tu?", i-a spus Cătălin Moroşanu lui Sergiu.

Moroşanu a rămas fără cuvinte când a văzut în ce condiţii locuieşte Sergiu, daer s-a mai înseninat la faţă când a făcut cunoştinţă cu nou născutul.

"Am fost cu soţia mea la cumpărături şi am luat tot ce trebuie pentru copil. Eu am toate canalele mele de social media şi toate relaţiile mele şi o să începem să strângem bani să vă faceţi o casă", a mai spus Cătălin când şi-a dat seama că a cumpărat fix ce trebuia pentru nou născut.

Mesajul postat de Cătălin Moroşanu pe contul lui de socializare

După ce a plecat de la căsuţa lui Sergiu, Cătălin Moroşanu le-a transmis un mesaj tuturor fanilor săi, prin intermediul căruia a scos în evidenţă sufletul mare al lui Sergiu. În plus, campionul a demarat demersuri pentru a-i construi o casă tânărului tătic.

"Opriți-vă din tot ce aveți de făcut și acordați-mi câteva secunde pentru a citi aceste rânduri. Deși nu are o casă a lui și locuiește într-o încăpere improvizată de 6 metri pătrați, Sergiu ne-a oferit o lecție de iubire și umanitate pe care niciun virus nu o poate învinge.

Asta îmi dă încredere că nu suntem pierduți complet moral și că totul va fi bine, indiferent de greutățile care ne așteaptă. Va fi bine pentru el, pentru noi toți.

Sergiu nu are mașină sau bani de taxi, așa că a urcat pe cal pentru a ajunge la maternitatea din Iași unde soția lui a născut un băiețel. O poveste care trebuie să ne fie exemplu în aceste zile. Nu banii sunt totul în viață, iar situația dramatică prin care trece întreaga omenire ne arată asta.

Ca să nu vă mai țin mult. Sergiu jr a venit acasă alături de mama și e bine sănătos. De luni, vom începe demersurile pentru a putea găsi soluția ca familia formată din 2 adulți și 3 copii mici să aibă parte de o casă adevărată”, a spusCătălin Moroșanu, după vizita la Sergiu