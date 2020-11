Momentul în care Cristina Joia a fost bătută în magazin, surprins pe camerele de supraveghere. A fost ajutată doar de un paznic

Momentul în care Cristina Joia a fost atacată de o altă femeie [Sursa foto: Captură video]

Cristina Joia, prezentatoarea emisiunii „Visuri la cheie”, a fost victima unei agresiuni care a avt loc în data de 8 noiembrie. Totul a început din cauza unui loc de parcarea. Cristina Joia i-a atras atenția unei femei că a parcat neregulamentar, blocând astfel intrarea într-un supermarket din Capitală. Prezentatoarea emisiunii i-a ridicat celeilalte șoferițe ștergătoarele mașinii, cu intenția de a îi arăta că a greșit.

Nervoasă, agresoarea a intrat in magazin și a atacat-o pe Cristina Joia. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum prezentatoarea cade la pământ după ce a primit un pumn puternic în față. Agresoarea pleacă fără nicio remușcare din incinta magazinului, în timp ce Cristina Joia este ajutată de către paznicul supermarketului. La fața locului au ajuns la scurt timp un echipaj medical și polițiști.

"La data de 7 noiembrie, în jurul orei 17,00, Secţia 14 Poliţie a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în incinta unui magazin din Sectorul 4 a fost agresată o persoană. La faţa locului au sosit de îndată poliţiştii care au identificat o femeie care a relatat că a fost agresată fizic de o altă femeie pe care nu o cunoaşte", a transmis Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Cristina Joia a fost ajutată de paznicul magazinului[Sursa foto: Captură video]

Agresoareai Cristinei Joia a fst arestată preventiv pentru 30 de zile

Femeia a fost identificată de către polițiști, după care a fost dusă la audieri. Ea a fost pusă sub acuzare pentru lovire și alte violențe și a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Soarta agresoarei va fi decisă de judecători, la Tribunalul București.

Agresoarea Cristinei Joia[Sursa foto: Captură video]

Întreaga agresiune a avut loc sub ochii angajaților, susține Cristina Joia. Ea a fost ajutată doar pe paznicul supermarketului. „Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc”, a declarat Cristina Joia. (VEZI CONTINUAREA AICI)