Mona de la Puterea dragostie, apariție cu burtica de gravidă! Fanii au rămas șocați: „O să am un bebe!”

Mona de la Puterea dragostei formează un cuplu de luni buni de zile cu Jitaru Cristian. Cei doi au declarat de foarte multe ori că se văd împreună pentru tot restul vieții și își doresc chiar să aibă un copil împreună. Fosta concurentă mai are un băiețel dintr-o altă relație, însă ia în considerare să devină mămică pentru a doua oară.

În urmă cu puțin timp, bruneta le-a dat o veste mare fanilor ei! Mona a început din nou filmările pentru „În căutarea adevărului” și este foarte entuziasmată să se întoarcă pe micile ecrane. În episodul filmat recent, Mona de la Puterea dragostei a jucat rolul unei femei însărcinate, motiv pentru care a fost îmbrăcată aferent. Cu „burtica de gravidă” la vedere, vedeta le-a făcut o mică glumă urmăritorilor ei.

„Băi, sunt gravidă! O să am un bebe!”, le-a transmis Mona faniloi ei, într-un videoclip postat pe Tik Tok și Instagram.

Cristian Jitaru și Mona au venit împreună în platoul WOWbiz, acolo unde au vorbit despre relația lor, în contextul în care au trecut printr-o despărțire. Ei sunt din nou împreună și la fel de îndrăgostiți. Cristian Jitaru a dezvăluit că se gândește serios la momentul în care o va cere în căsătorie.

„Au ajuns la alt nivel sentimentele noastre, dar mai asteptam putin pana sa o cer. Trebuie să fiu pregătit sută la sută să fac pasul acesta. Am luat în calcul o căsătorie, dar trebuie să stăm și sub acelasi acoperis. Noi trebuia sa plecam in Turcia, nu am mai plecat pentru că Mona s-a simtit rau. Am stat în aceeasi casa, la mine, si nu este ceva rău”, a dezvăluit Cristian Jitaru, la „Totul despre Puterea dragostei”.

Mona și Cristian Jitaru [Sursa foto: Instagram]