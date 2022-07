Monica Anghel, revoltată după ce i s-a folosit imaginea pentru promovarea unor produse de slăbit: „Nu vă mai luați după toți hoții”. Cum a slăbit, de fapt, artista

In articol:

Monica Anghel este una dintre vedetele care au uimit prin transformarea radicală prin care au trecut. Deși spune că niciodată nu a avut niciun complex legat de felul în care arată, Monica Anghel a slăbit miraculos în urmă cu doar câțiva ani.

De nevoie, spune vedeta, suportând o intervenție chirurgicală la nivelul coloanei, artista a ales să-și schimbe stilul de viață și astfel a dat jos 30 de kilograme,

devenind și victima anumitor site-uri.

Monica Anghel spune că nu promovează nicio metodă miraculoasă de slăbit

Monica Anghel spune acum că a ajuns să fie asaltată de tot felul de curiozități legate de greutatea sa, de către fanii ei, asta după ce imaginea i-a fost folosită fără ca ea să-și dea acordul.

Actrița declară că un anumit site care promovează picături de slăbit se folosește de imaginea sa și de faptul că ea a pierdut în greutate pentru a-și vinde produsele.

Revoltată, dar și din dorința ca admiratorii ei să nu cadă pradă unor astfel de înșelătorii, Monica Anghel îi îndeamnă pe toți să nu creadă nimic din ceea ce nu este spus de către ea.

”Nu am luat în viața mea picături să slăbesc, cum am văzut pe un site. Nu vă mai luați după toți hoții care se folosesc de imaginea mea! Nu este nimic adevărat. Să nu vă încredeți în tot ce apare pe aceste site-uri”, a spus Monica Anghel, notează Famatik.

Vedeta spune că a slăbit în urmă cu patru ani, iar de atunci încearcă să se mențină, recunoscând că acest lucru nu îi este deloc ușor.

Sportul, alimentația, masajele o ajută să nu mai pună kilograme în plus, ceea ce le recomandă tuturor cărora o iau drept model.

Monica Anghel este de părere că sănătatea primează, nu felul în care arăți, motiv pentru care îi îndeamnă pe toți să se hidrateze și să aibă grijă ce și cât mănâncă, dar mai ales, să nu devină victimele unor vânzători de produse precum acele picături de slăbit, pe care ea nu le promovează.

”Am slăbit în urmă cu 4 ani și m-am menținut, dar nu e ușor. Alții cred și acum despre mine că mi-am tăiat stomacul, dar nu este așa. Eu sunt un om deschis și aș fi recunoscut acest lucru... Eu nu mai consum deloc de la fast-food și nimic prăjit. Am slăbit 30 de kg, dar am avut această motivație, să fim sănătoasă. Eu nu am avut complexe de acest gen, să sunt grasă. Nu putem fi toți la fel, trași la indigo, important este să te simți tu bine cu tine și să fii sănătos. Trebuie să ne hrănim, să avem grijă de noi, de sănătatea noastră și să fim atenți la ce mâncăm. Să facem mișcare, masaj, când putem”, a mai declarat artista.