Monica Anghel și-a spus părerea sinceră despre muzica din trending-ul românesc! "Ești părtaș la tot ceea ce se întâmplă" | EXCLUSIV

Monica Anghel se numără printre cei mai mari și de valoare artiști ai României. Aceasta este una din vocile cele mai puternice, având o carieră presărată numai cu succesuri.

Monica Anghel, despre muzica în vreme de război

Artista are și un fiu pe care îl iubește și cu care se mândrește enorm.

Monica Anghel este o artistă desăvârșită și cunoaște muzica așa cum nu o știe nimeni. Cântăreții au avut de suferit în ultimii doi ani, după ce pandemia le-a limitat complet activitatea. Când părea că totul a revenit la normal, în țările vecine s-a instaurat războiul. Din multe puncte de vedere ne-a afectat și pe noi, dar oare cât de tare a afectat industria muzicală. Moniac Anghel ne-a dat răspunsul.

"Din punctul meu de vedere, industria muzicală este afectată, mai departe nu știu. Poate alții se descurcă mai bine. Asta e situația. O să trecem probabil și peste asta la un moment dat, nu știu când, dar eu sunt foarte optimistă așa de felul meu și așa vreau să fiu în continuare, să trăiesc în bine, în soare, în lumină. Eu sunt o ființă solară, eu nu pot să stau în întuneric, nu îmi place nimic întunecat. Și în casă, dacă se întunecă îmi aprind lumina, nu pot să stau așa, nu îmi place. Evenimentele au început așa ușor ușor, timid, dar e un început și trebuie să ne bucurăm. Să sperăm că lucrurile vor decurge normal și că nu va fi nevoie să fie din nou restricții, în afară de pandemie și cealaltă parte se va termina cu bine. Oamenii aceia trăiesc realmente o dramă. Să sperăm că se va termina nebunia asta nelalocul ei.", a declarat Monica Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cu ce artiști s-a înțeles cel mai bine Monica Anghel pe scenă?

De-a lungul carierei ei, Monica ANghel a cântat alături de mulți artiști de renume. Este interesant de știut cu care s-a simțit cel mai în largul ei, cu care s-a completat perfect. Monica Anghel ne-a spus care sunt preferații ei atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi.

"Din fericire, am putut să fiu pe aceeai scenă și să cânt împreună cu ei, cu cei care îmi sunt cei mai dragi și pe care îi apreciez cel mai mult. Cu Andra, Delia, Bella Santiago am rezonat cel mai bine. Le ador. Evident că mai sunt și alții, dar ele sunt cele cu care am cântat pe aceeași scenă și cu care am și o relație foarte frumoasă.", a spus Monica Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Monica Anghel părerea sinceră despre muzica noii generații

Generațiile se schimbă și gusturile muzicale la fel. Artiștii se reinventează și apar alții care revoluționează piața. Iată ce crede Monica Aghel despre trendul muzical actual din România.

"E normal să fie așa. Nu m-am gândit dacă este o evoluție bună sau nu, lucrurile se întâmplă pur și simplu. Atâta timp cât tu ești părtaș la tot ceea ce se întâmplă, observator, înseamnă că trebuie să se întâmple. E ok.", a mărturisit Monica Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.