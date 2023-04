Monica Odagiu a cedat când a văzut-o pe mama tânărului ucis în accident! Actrița și-a cerut iertare de la familia băiatului, printre lacrimi: „Vă rog. Nu am vrut”

In articol:

În decursul zilei de ieri, Monica Odagiu a fost protagonista unui accident mortal în Capitală. Vedeta a lovit un bărbat, iar în urma impactului acesta a decedat. Cadrele medicale ajunse de urgență la fața locului nu l-au mai putut salva pe tânărul de 35 de ani.

Actrița s-a întâlnit cu familia bărbatului ucis la secția de poliție de la Udirștei, iar printre lacrimi și suspine i-a adresat mamei acestuia câteva cuvinte de regret, deși abia de putea să rostească câteva cuvinte din cauza șocului.

Monica Odagiu, în fața mamei bărbatului ucis în accident

Conform Cancan.ro, actrița de 26 de ani s-a întâlnit cu mama, tatăl, unchiul și bunica tânărului decedat, care au ajuns imediat la secția de poliție, pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiul lor. Monica Odagiu a început să plângă, iar printre suspine și lacrimi a încercat să își ceară iertare de la mama bărbatului. Atât femeia, cât și restul familiei nu au schițat niciun gest, toți intrând în birou, acolo unde erau așteptați de polițiști.

“Vă rog să mă iertați, nu am vrut”, au fost cuvintele de regret ale Monicăi Odagiu, către familia îndurerată a bărbatului decedat în urma accidentului.

Un membru apropiat al bărbatului va trebui să meargă la INML pentru a identifica trupul neînsuflețit al tânărului de 35 de ani. De asemenea, autopsia se va efectua în această noapte, iar cadavrul va putea fi ridicat, cel mai probabil, în decursul zilei de mâine de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici.

Din primele informații oferite de Monica Odagiu, bărbatul s-ar fi aruncat în fața mașinii, iar vedeta nu ar mai fi avut timp de reacție pentru a evita impactul.

”S-a aruncat în fața mașinii. A așteptat până în momentul în care să nu mai am ce să fac și s-a aruncat în fața mașinii. Nu mai pot vorbi”, a declarat actrița, potrivit Antena 3.

Monica Odagiu, reacție neașteptată după tragicul accident

Monica Odagiu trece prin clipe grele după ce bărbatul implicat în accidentul rutier și-a pierdut viața chiar sub privirile actriței. Vedeta mărturisește că este traumatizată și nu poate depăși șocul trăit în acele momente tragice.

“Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare. Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul ”, a transmis Monica Odagiu, pe rețelele de socializare.

Monica Odagiu [Sursa foto: Instagram]