Monica Odagiu a găsit puterea de a zâmbi din nou, după accidentul care i-a dat viața peste cap. Cum a fost surprinsă în plină zi, pe stradă. Imaginile au ajuns virale

Se pare că actrița Monica Odagiu a găsit puterea să zămbească din nou, asta după ce un accident teribil i-a schimbat viața.

Pe data de 9 aprilie 2023 Monica Odagiu a fost implicată într-un accident grav. Un tânăr în vârstă de 33 de ani s-a aruncat în fața mașinii sale, iar actrița nu a putut să evite impactul.

Din nefericire, acesta a decedat. Evenimentul tragic și-a pus amprenta asupra vedetei, mai ales că aceasta respectase toate regulile de circulație și nici nu se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Monica Odagiu a găsit puterea de a zâmbi din nou după accident [Sursa foto: Facebook]

În aceeași zi, Monica Odagiu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare în care a vorbit despre cât de traumatizantă a fost această întâmplare pentru ea.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta”, a scris Monica Odagiu pe Facebook.

Ulterior, nevinovăția actriței a fost confirmată de anchetatori. Oamenii legii au ajuns la concluzia că bărbatul s-ar fi dezechilibrat sau ar fi leșinat.

Monica Odagiu a găsit puterea de a zâmbi din nou, după drama trăită

Recent, Monica Odagiu a fost surprinsă de un fotograf pe stradă. Acesta i-a cerut permisiunea de a-i face câteva fotografii actriței, iar ea a fost de acord. Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare și au strâns mii de aprecieri.

De asemenea, actrița a postat câteva dintre aceste fotografii pe pagina ei de Instagram, alături de un mesaj: „Am avut o zi foarte interesantă, cu multe întâlniri care m-au bucurat, unele plănuite, iar altele întâmplătoare”.

Nici comentariile fanilor nu au încetat să apară. Atât cei care o îndrăgesc pe vedetă, cât și cei care îi urmăresc fotografiile artistului stradal, au ținut să transmită câteva gânduri în secțiunea de comentarii Oamenii s-au bucurat să o vadă pe Monica Odagiu din nou cu zâmbetul pe buze: „E faină Monica, tare mi-i dragă”, „Super tare! Frumoasă Monica și finuță”, „Monica Odagiu e superbă in and out”, sunt doar câteva dintre comentarii.

