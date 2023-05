O tânără a ajuns la medic cu o banală durere de umăr, dar s-a trezit din senin cu un diagnostic crunt. După o lungă suferință, boala a învins: „Era o adolescentă normală, avea poftă de viață"

In articol:

Lulu Blundell, o studentă din Marea Britanie, a pierdut lupta cu viața la doar 19 ani, din cauza unei boli crunte.

Calvarul ei a început din cauza unei banale dureri de umăr, după un antrenament de rugby. Tânăra a ajuns la medic, însă nu se aștepta să primească un diagnostic atât de crunt.

În anul 2019, Lulu Blundell a aflat că are o formă rară de cancer, mai precis sarcom Ewing. Acest tip de cancer se manifestă la nivelul oaselor și ale țesuturilor acestora.

În ciuda ședințelor de chimioterapie, boala a recidivat. În timp ce era studentă la Universitatea Newcastle, medicii au descoperit că îi apăruseră noi tumori la umăr, coaste și piept. Tot atunci a aflat că mai are doar câteva luni de trăit, relatează The Sun.

Tânăra s-a bucurat de ultimele luni din viața ei

Studenta nu s-a lăsat învinsă de boală și a ținut să se bucure de ultimele 6 luni de viață. A călătorit cu prietenii și cu familia ei și a participat la un festival de muzică. Ba mai mult, a reușit să alerge 5 kilometri în cadrul unui maraton, unde a reușit să strângă 21.000 de lire pentru Teenage Cancer Trust.

Din nefericire, pe 1 ianuarie 2023, tânăra a pierdut lupta cu viața.

Deși știa că va muri, Lulu Blundell a preferat să nu își arate suferința și durerea, ci mai degrabă să profite de ultimele luni de viață.

„Am aflat că boala mea a revenit și am luat decizia să nu mai trec prin chimioterapie. [Aș] prefera să fac îngrijiri paliative și să-mi țin toată durerea sub control până când nu mai pot. În ciuda faptului că mi s-a spus că boala a recidivat, iar acum sunt bolnavă în stadiu terminal, am râs și am iubit mai mult în ultimele luni decât am făcut-o toată viața mea", a mărturisit aceasta într-un film care a fost lansat după moartea ei.

Mama ei spune că studenta era o persoană spontană, iubea viața și oamenii, tocmai de aceea nu și-a dorit nicio clipă să-și petreacă ultimele luni din viață în spital.

„Lulu a fost mult mai mult decât cancerul ei. Era o adolescentă normală. Avea o poftă de viață, de oameni și o spontaneitate molipsitoare – dacă voia să facă ceva, o făcea. Specialiştii lui Lulu au spus că mai multă chimioterapie i-ar putea oferi un pic mai mult timp, dar nu şi-a dorit asta – a spus că nu vrea să-şi petreacă timpul pe care îl mai are pe un pat de spital. Lulu a zâmbit, a râs, a trăit și a iubit foarte mult și, deși ar fi trebuit să stea cu noi mai mult timp, suntem recunoscători pentru fiecare moment”, mărturisit mama ei, Carolyn Blundell, potrivit The Sun.