Monica Odagiu, primele declarații despre relația cu Dan Bittman

Actriţa, Monica Odagiu, în vârstă de 24 de ani a vorbit pentru prima dată despre posibila relație cu solistul formaţiei Holograf, Dan Bittman, în vârstă de 57 de ani. Deşi cei doi nu au făcut oficială relaţia lor, în mass media au apărut tot felul de zvonuri legate de povestea lor de dragoste. Invitată la o emisiune TV, Monica Odagiu, a vorbit despre zvonurile legate de relația cu Dan Bittman.

La începutul acestui an s-a speculat în presă că Dan Bittman și-a lăsat iubita şi copiii pentru a își trăi povestea de iubire alături de tânăra actriţă, Monica Odagiu. Recent s-a zvonit că cei doi şi-au spus adio, iar acum Monica vorbește despre ce s-a întâmplat între cei doi. Întrebată de Mirela Vaida, ce zvonuri sunt adevărate, Monica Odagiu a declarat că ”cam nimic”. Nu a spus nimic concret despre relația dintre ea şi Bittman, ci doar faptul că ei i-au greșit inclusiv și vârsta.

”Mulți oameni au spus: Băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați? Am zis că nu e o idee bună. Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele.”, a spus actriţa la TV.

Monica Odagiu a dat de înţeles că între ea și Dan Bittman nu a existat niciodată o relație amoroasă așa cum s-a scris, însă nici nu a negat acest lucru.

Dan Bittman a ieşit dintr-o relaţie de 27 de ani

Dan Bittman, a fost într-o relație cu Liliana Ștefan timp de 27 de ani. Cei doi au împreună trei copii. Nu s-au căsătorit niciodată, Liliana fiind cea care a dezvăluit care a fost motivul pentru care acest lucru nu s-a întâmplat.

”Nu vedem verighetă pentru că într-un fel mie mi se pare o dată că e o întrebare venită după foarte mulți ani și este inutil sincer. Adică mi se pare o chestie inutilă. Am văzut foarte mulți oameni cu verighetă care au schimbat-o de câteva ori. Ce am făcut? Adică unde-i adevărul?”, a spus Liliana, într-un interviu pentru Libertatea.ro, completând că niciodată nu s-a văzut mireasă, nici măcar la începutul relației. „Îți spun cu toată sinceritatea că nu mi-am dorit niciodată să fiu căsătorită. La fel ca și cu mersul la evenimente sau la emisiuni. Adică pentru ce? Dacă putem sta foarte bine și așa, ce rost are să schimbăm? Așa am fost eu. Sincer nu m-am gândit niciodată la asta. Mi se pare că am alte priorități, mi se pare o chestie oarecum desuetă.”, a mai spus fosta iubită a lui Bittman.

