Cantaretul Dan Bittman contesta studiile medicale despre coronavirus

Printre cei care cred că Dan Bittman greșește enorm în ceea ce privește situația pandemiei de coronavirus se numără și Răzvan Botezatu, acesta fiind convins că epidemia de coronavirus este cât se poate de periculoasă și că ar trebui ascultați specialiștii, nu diverse figuri publice din alt domeniu.

„Nu ţi se pare că e o manipulare? Sunt patru-cinci-zece oameni cu afaceri de miliarde, care ştiu exact ce vor. Uitaţi-vă pe o televiziune concurentă, afirmaţiile unui fost deputat, un hoţ care vorbeşte acum despre hoţ....Noua Zeelandă a terminat-o cu virusul. Trebuiau să fie călare pe ăia, să îi întrebe. Nici în Bulgaria, în Grecia nu sunt aceste probleme. Sunt oameni, ies, nu s-au închis cârciumi, până şi în Anglia, nu s-au închis cârciumile", a mai declarat Bittman. „Să mor şi eu de Covid, să dea Dumnezeu (...) E vorba şi de sălile de spectacol, dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi laşi să vină cu mască la concerte? Stau oamenii în metrou… Trebuiau să fie zeci de mii de morţi. Trebuiau să fie căzuţi pe stradă oamenii ăia. Dacă e aşa un virus letal, dacă e pandemie. La noi nu e cazul. Trebuiau să fie 80 milioane de duşi, sunt un milion. Am gura spurcată şi îmi permit să spun orice. Să mor şi eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiţii degradante. Nu se poate aşa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă toţi daţi banii”, a spus Dan Bittman pentru gandul.info.

Răzvan Botezatu însă este convins că sunt lucruri cu care nu se poate glumi. ”Nici mine nu îmi convine situația. Dar, sincer, eu nu mă bag unde nu mă pricep. Nu îl pot contesta pe Dan Bittman când vine vorba de muzică, dar am dubii serioase că are habar de medicină. Oamenii ăia care ne tot transmit să purtăm mască, să evităm aglomerația, ăia sunt oameni care au învățat mai mult, ca ani, decât a cântat Dan Bittman. Eu îi cred pe specialiști, nu pe tot felul de figuri care se informează de pe internet și văd conspirații peste conspirații. E mai simplu să crezi că e totul o conspirație, dar mă îndoiesc că cineva a pus, la scară planetară, o asemenea mașinărie în funcțiune. Asdică, ce, sunt proști toți să își omoare economia de dragul unor afaceriști? Să fim serioși”, a replicat Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu nu e deloc amuzat de declaratiile lui Dan Bittman

În altă ordine de idei, recunoaște Răzvan Botezatu, pandemia i-a dat toate planurile peste cap. ”Cum să îmi convină mie că sunt barurile închise?? Că nu sunt restaurante? Și mie mi-ar fi plăcut să mă duc undeva, să ascult muzică live, de calitate, dar nu se poate. Dacă ieșeam suficient, poate îmi găseam și eu un iubit, așa sunt singur. Acum, când vine vorba de iubiți, mă gândesc că ar fi bun unul cu bani mulți, zile puține, și generos. Că nu mi-ar strica un sponsor (râde, n. red.). Dar nici să risc să ies pe aiurea, să stau în aglomerație, că așa zice Dan Bittman. Să își vadă de muzică, că se pricepe, eu îmi văd de ale mele, iar medicii să își facă treaba”, a mai precizat Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu evita sa mai stea in zone aglomerate

Răzvan Botezatu este singur

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu. "Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a mai precizat, pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu, anul trecut, atunci când și-a asumat orientarea sa sexuală. De altfel, tot pentru WOWbiz.ro el a explicat cum trebuie să fie bărbatul pe care să îl iubească. ”Vreau un bărbat care să fie ca și mine. Adică sensibil, vreau un bărbat care să mă protejeze. Și sincer, că eu sunt extrem de sincer”, a spus, în studioul WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu. Doar că, de luni bune deja, recunoaște Răzvan Botezatu, nu a apărut niciun bărbat care să îi fie pe plac...