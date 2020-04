In articol:

Blocată în casă de mai bine de o lună și jumătate, Monica Roșu a decis să se implice în ajutorarea celor care, din păcate, se descurcă foarte greu în mijlocul epidemiei de coronavirus.

Mai exact, frumoasa Monica Rușu s-a oferit voluntar într-o campanie în care îi ajută pe cei bătrâni, fără posibilități. Echipată corespunzător, cu mască și mănuși, frumoasa fostă campioană olimpică lagimnastică, le-a făcut surprize uriașe celor pe care i-a vizitat și cărora le-a dus pachete cu alimente. ”Cu gandul la bunica mea, pe care am pierdut-o acum cativa ani, ieri m-am hotarat sa ma inscriu ca voluntar si sa dau o mana de ajutor celor din asociatia_europa_verde.

Asa ca dimineata mi-am petrecut-o pe strazile din Bucuresti ca voluntar pentru persoanele in varsta si cu probleme de sanatate, impartind mancarea pusa la dispozitie de Primaria Capitalei. Voluntariatul de acest fel este o experienta care te readuce cu picioarele pe pamant dupa prima usa deschisa”, a notat pe cntul ei de socializare frumoasa fostă campioană olimpică, Monica Roșu.

Monica Roșu, show total în holul casei

Monica Roșu, fosta campioană mondială și olimpică la gimnastică, una dintre Faimoasele care au fost apreciate de toți cei care au urmărit cel de-al doilea sezon al Exatlon România, nu și-a golit sufrageria ca să se ”manifeste” în plină pandemie de coronavirus, demonstrând că face milcare la modul cel mai serios. Mai exact, Monica Roșu s-a dat în spectacol pe holul casei, reușind ”roata țiganului” într-un spațiu în care, probabil, un amator ar fi ajuns direct la spital, cu oase rupte, dacă ar fi încercat o asemenea aventură.

Monica Roșu, o olimpică urmărită de ghinion

Atunci când era sportivă, Monica Roșu de la Exatlon a făcut sacrificii imense. După ce s-a întors de la Olimpiada de la Atena, din 2004, când a cucerit două medalii de aur, cu echipa și la sărituri, Monica a dezvăluit cât de greu a fost că să răzbească. „Muncim cam șase ore pe zi. Avem antrenament dimineață trei ore, seară, trei ore. La ce am renunțat? Am renunțat la copilărie, practic, nu am mai avut copilărie. Am renunțat la mai multe, dar a meritat această renunțare”, a explicat, atunci când a fost întrebată, Faimoasa Monica Roșu. Din păcate, frumoasa Monica Roșu a fost și nevoită să renunțe la cariera ei de gimnastă înainte de vreme, fiind victima unor accidentări grave.