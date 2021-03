Monica Tatoiu, la un pas să își pună capăt zilelor! Drama neștiută a vedetei: „Am vrut să mă arunc de la etaj”

In articol:

Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, fostul director general al Oriflame România a decis să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Ei bine, de data aceasta, Monica Tatoiu și-a deschis sufletul în fața fanilor și le-a dezvăluit că a trecut printr-o adevărată dramă.

Spre surprinderea tuturor, vedeta a oferit niște detalii de-a dreptul șocante. Mai exact, Monica Tatoiu a recunoscut public că a vrut să se sinucidă. „”.

Vedeta a rememorat episodul nefericit cu ochii în lacrimi. Potrivit spuselor sale, aceasta a vrut să se sinucidă după ce medicii au anunțat-o că băiatul ei, Victor, s-a născut cu un plămân disfuncțional. La auzul teribilei vești, Monica Tatoiu a vrut să se arunce de la etajul Maternității.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine”.

Rugăciunile i-au salvat copilul

Deși la vremea respectivă medicii nu-i mai dădeau șanse de supraviețuire, vedeta nu și-a pierdut speranța. Monica Tatoiu susține că l-a luat pe Victor de mână și a început să se roage, Din fericire, a doua zi, băiatul vedetei și-a revenit și nu mai avea nicio problemă. În prezent, Victor are 26 de ani și este stabilit în străinătate.

Mai mut, acesta se poate lăuda cu o carieră de succes.

„ Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva . E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine. A studiat 13 ani la Școala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greșeală că l-am trimis acolo. Toți elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte. Nu faceți ca mine.

L-am trimis acolo de la grădiniță. Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, niște chestii cu finanțări, putea să rămână pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi. Am aflat că școala nu avea acreditare. Aceasta este greșeala părinților care nu se informează despre statutul școlilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract și plătea compania”.