Aloisio Francesco Rosario Giordano, un italian în vârstă de 56 de ani, supranumit „monstrul din Gizzeria”, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Bărbatul a sechestrat o româncă și a transformat-o în sclava lui, iar timp de 10 ani a supus-o unor chinuri și abuzuri greu de imaginat.

Între anii 2007 și 2017, bărbatul a sechestrat-o pe româncă și i-a abuzat atât pe ea, cât și pe copiii ei. Ba chiar l-a învățat pe fiul de nouă ani cum să-și bată mama și să o lovească în cap cu un ciocan.

Românca a încercat să evadeze și a fost la un pas de a fi omorâtă

Mihaela a încercat să scape din gherale monstrului, dar fost bătută crunt. De frică, nu a mai avut nicio tentivă de evadare.

„Mi-am confecţionat o coardă din cearşafuri sperând să pot coborî cu ea, eram închisă sus, la etajul patru, dar m-a prins exact când mă urcam pe fereastră. M-a tras de păr şi m-a izbit cu capul de pereţi, apoi mi-a astupat gura cu nişte cârpe ca să nu pot ţipa. M-a trântit la pământ şi a început să mă lovească sălbatic cu pumnii şi picioarele, cu bucăţi de lemn, cu tot ce avea la îndemână. Îngrozită, m-am închis în mine însămi şi de frică nu am mai încercat niciodată să fug, pentru că am trecut prin momente îngrozitoare”, a dezvăluit Mihaela, conform adevărul.ro.

„Prima dată m-a cusut când am încercat să fug şi aproape m-a omorât în bătaie, a doua oară mi-a spart capul cu un ciocan. A treia oară când s-a întâmplat m-a lovit cu o bucată de lemn, am trei cicatrici în cap în urma acestor lovituri. Când m-a lovit cu ciocanul eram în maşină, el a luat ciocanul şi a început să mă lovească ba chiar îl învăţa şi pe copil să o facă, mă loveau amândoi în acelaşi timp. După ce am stat o noapte întreagă cu capul spart, cu rana sângerândă, a doua zi m-a cusut cu un ac şi fir de pescuit. În timp ce mă cosea mi-a spart un alt vas de sânge care mi-a provocat altă hemoragie”, a spus Mihaela.

Femeia a făcut și doi copii cu Aloisio Francesco Rosario Giordano, în urma violurilor reptate.a mai spus românca, conform aceleiași surse.

sursa foto: lac24news.it