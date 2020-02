Pe 22 februarie 2020 creștinii ortodocși pomenesc morții. Sărbătoarea care e în fiecare an în sâmbăta anterioară săptămânii în care este Lăsata Secului este cunoscută în popor ca Moșii de iarnă.

Mosii de iarna 2020. Ce se pomeneste in sambata "Mosilor de Iarna"

In sambata mosilor de iarna sunt pomeniti in biserica oamenii care nu au avut parte de slujbe randuite de inmormantare. Potrivit obiceiurilor stravechi sunt pomeniti toti cei trecuti la cele vesnice si se da de pomana mancare gatita pentru morti. Se spune ca suflete oamenilor trecuti in nefiinta coboara pe pamant si se hranesc cu aburii si mirosul bucatelor gatite si impartite apoi.

Mosii de iarna 2020. Cine NU se pomeneste in sambata mosilor de iarna

Potrivit site-ului crestinortodox.ro, in sambata pomenirii mortilor, de Mosii de Iarna nu pot fi pomeniti copiii morti nebotezati, pentru ca ei nu sunt membri ai Bisericii, nu au primit Sfintele Taine. De asemenea, nu pot fi pomeniti nici cei care au murit in dispret cunoscut fata de Dumnezeu.



Mosii de iarna 2020. Traditii si obiceiuri in ziua Mosilor de Iarna

Traditia spune ca in sambata mosilor de iarna se da de pomana mancare gatita: sarmale, placinta, vin, coliva, colaci si fructe si lumanari aprinse. La morminte se aprind cel putin doua lumanari pentru a le incalzi sufletele mortilor, spuna traditia.

In sambata pomenirii mortilor se mananca piftie sau racituri. Daca nu este mancata toata piftia in ziua mosilor de iarna, a doua zi trebuie aruncata. Altfel, spun batranii, ar veni frigul in mijlocul verii.

De Mosii de Iarna nu se lucreaza. Femeile care nu respecta acesta regula nescrisa risca sa se imbolnaveasca si sa tremure ca piftia si sa li se intoarca pomana data. Toti credinciosii trebuie sa respecte sambata Mosilor de Iarna, altfel vor innebuni.

Mosii de iarna 2018. Traditii si obiceiuri de prin Romania

De Mosii de Iarna, in zona Transilvaniei se duc pachete la biserica in care se pun, pe langa vin si coliva, care sunt obligatorii, si bucatele preferate ale celor morti pentru care se face pomana, precum si pupi, o prajitura cu mere specifica zonei.

In Banat se da de pomana grau fiert cu branza si unt si friptura de porc.

In Bucovina, in pachetele pentru pomana de Mosii de Iarna se pune placinta cu branza. Pomana se da copiilor amarati, care provin din familii numeroase si fara posibilitati financiare.

Moșii de iarnă. Ce nu au voie să facă femeile sâmbătă

Conform datinilor stravechi, in unele zone ale tarii batranii povestesc cum sufletele mortilor vin in aceasta zi pe pamant, in timp ce credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca. In aceasta zi obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor.

Cei batrani isi aduc aminte ca Mosilor de iarna li se mai spunea si Mosii de piftii si sambata piftiilor. Mai mult, aceasta este singura zi in care se mananca racituri sau piftii. Daca acestea nu erau mancate in totalitate in aceeasta zi, a doua zi erau aruncate. Altfel, frigurile si-ar fi facut aparitia in timpul verii. De asemenea, se obisnuieste ca in aceasta zi sa nu se lucreze. Toate femeile care nu tin cont de acest avertisment sunt pedepsite sa tremure precum piftia si sa li se intoarca pomana data. Mai mult, aceasta zi trebuie respectata cu sfintenie pentru a te feri de nebunie.

In fiecare an, in ziua de sambata dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati, crestinii ortodocsi din Romania ii pomenesc pe cei trecuti la domnul. Conform traditiei populare, aceasta sarbatoare este numita si „Mosii de iarna” sau „Sambata mortilor”. In aceasta zi in biserica sunt pomeniti oamenii care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare.

Conform datinilor stravechi, in unele zone ale tarii batranii povestesc cum sufletele mortilor vin in aceasta zi pe pamant, in timp ce credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca.

Sufletele trecute in nefiinta vin astazi sa se hraneasca cu mireasma si aburii bucatelor pe care credinciosii in gatesc, astfel incat sa le ajunga intreg anul. In aceasta zi obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor.

Cei batrani isi aduc aminte ca Mosilor de iarna li se mai spunea si Mosii de piftii si sambata piftiilor. Mai mult, aceasta este singura zi in care se mananca racituri sau piftii. Daca acestea nu erau mancate in totalitate in aceeasta zi, a doua zi erau aruncate. Altfel, frigurile si-ar fi facut aparitia in timpul verii.

De asemenea, se obisnuieste ca in aceasta zi sa nu se lucreze. Toate femeile care nu tin cont de acest avertisment sunt pedepsite sa tremure precum piftia si sa li se intoarca pomana data. Mai mult, aceasta zi trebuie respectata cu sfintenie pentru a te feri de nebunie.

