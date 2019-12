Denisa Raducu a murit in 2017, la 27 de ani, dupa o lunga si grea suferinta.

Artista a fost inmormantata in iulie, dupa cateva luni in care boala crunta a macinat-o.

Dupa ce Denisa s-a prapadit, familia ei s-a ocupat de toate cele necesare pentru a fi ingropata cum se cuvine.

Motivul cutremurator pentru care groapa Denisei Raducu a fost facuta mai mare

Locul de veci a fost pregatit sub atenta supraveghere a tatalui Denisei Raducu.

Barbatul a insistat ca groapa in care a fost coborata fiica lui sa fie facuta mai mare inca de la inceput, motivul fiind unul cutremurator: Emilian Raducu a cerut sa fie si el inmormantat langa fata lui. Atunci cand va muri, tatal Denisei va fi ingropat acolo, chiar langa regretata artista.

Scrisoarea care a bulversat-o pe mama Denisei Răducu: ”Denisa m-a salvat din fața unei masini!” EXCLUSIV

La mai bine de doi ani de la dispariția tragică a fetei sale, mama Denisei Răducu a primit un mesaj cutremurător de la o fană a solistei.

Denisa Răducu a plecat dintre noi la doar 27 de ani, după o lungă suferință, fiind răpusă de o boală necruțătoare pe 23 iulie 2017. În urma ei au rămas părinții, Geta și Emilian, care încă nu și-au revenit complet după tragedie. La mai bine de doi ani de la dispariția tragică a fetei sale, mama Denisei Răducu a primit recent un mesaj cutremurător de la o fană a solistei.

”Tanti Geta, ce faceti? Cum sunteti? Daca aveti nevoie de ceva sa imi spuneti. Stiti, eu am crescut odata cu Denisa si o iubesc foarte mult, de cand am aflat de existenta ei incepusem sa o iubesc. Pe acele timpuri erau casete si o ascultam foarte mult la caseta. Lipseam de la scoala doar ca sa raman acasa sa o ascult pe Denisa. Pentru mine mereu a fost un exemplu de urmat si mereu va fi. Ma doare tare plecarea ei si in fiecare zi ma gandesc la ea. Imi este foarte dor de Denisa si multe nopti plang si nu pot dormi pentru ca imi amintesc de ea ca nu este cu noi. Imi doream foarte mult sa o vad mireasa si stiu ca ea vroia o rochie de mireasa asa, in stil sirena. Aceasta durere o sa o simt toata viata si nimeni niciodata nu va putea umple golul in suflet pe care Deni mi l-a lasat. Imi este greu sa accept realitatea si nici nu vreau sa accept ca nu o voi mai vedea. As da orice sa se intoarca si sa ii spun ca o iubesc. Stiti , tanti Geta ... Denisa acum foarte mult timp m-a salvat din fata unei masini. Aveti grija de dumneavoastra, tanti Geta. Va iubesc mult si sa stiti ca eu mereu voi fi fana fiicei matale. Va pup si va imbratisez”, a scris admiratoarea Denisei, fără să precizeze circumstanțele întâmplării în care Denisa i-ar fi salvat viața.