Diana Bulimar de la Exatlon a fost dată afară dintr-un club de noapte, după cum a mărturisit fosta Faimoasă de la Exatlon. Diana a acceptat provocarea "Am/N-am", unul dintre cele mai amuzante jocuri ale emisiunii ”CulTOUR”. (vezi ce sexy a fost Silvia Stroescu la o petrecere)

Citeste si: Didi Bulimar, dezvăluiri în matinalul “Scularea”, la Radio Impuls “… Te croiește ca om, te învaţă să știi ce vrei de la viață”

Citeste si: Diana Bulimar, apariție năucitoare! Fosta concurentă de la Exatlon și-a schimbat look-ul și a slăbit enorm

“Am sau n-am superstiții?“, a fost chestionată Diana, care e dubla campioană europeană la gimnastică și premiată cu medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2012. “Am. Multe. Din gimnastică. Călcăm cu dreptul, ne îmbrăcăm de jos în sus”, a spus Bulimar.

Diana Bulimar de la Exatlon a fost dată afară dintr-un club de noapte: "Haideți să vă explic"

“Am sau n-am blocată în lift?”, a fost o altă întrebare. “Am. Dar pot să vă spun o poveste când am rămas blocată în toaletă și eu trebuia să urc pe bârnă… Am sărit peste ușă.”, a dezvăluit Diana.

“Am sau n-am fost dată afară dintr-un loc public?”, a mai fost întrebată Diana. “Am. Haideți să vă explic. Ideea e că eu am 24 de ani, deci, dar de 10 ani buletin. Iar dacă vreau să merg într-un club, sunt dată afară dacă nu am buletinul la mine.”, a mărturisit Diana, care nu şi-a schimbat încă buletinul şi are pe el o poză de când avea 14 ani.