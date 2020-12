Primele declarații ale Alexandrei Ungureanu după ce a câștigat marea finală ”Bravo, ai stil! Celebrities”

După un parcurs care a uimit pe toată lumea, Alexandra Ungureanu demonstrând, din plin, că este o artistă care a reinventat stilul, a reușit să câștige cel mai important premiu când vine vorba de acest domeniu: coroana de la “Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiunea fenomen de la Kanal D.

”Nici nu pot să spun exact ce simt. Am ajuns acasă, după finală, atât de încărcată cum nu am mai fost. Nu am dormit, am stat și am citit mesajele primite de la oameni, de la niște oameni minunați. Nu mi-am putut imagina că anul aceta, un an dificil pentru noi, artiștii, să am parte de atât de multă iubire și susținere”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu a facut senzatie in emisiune

Mai mult decvât atât, recunoaște cântăreața, premiul show-ului este cu adevărat special pentru ea. ”Vă spun sincer, premiul financiar este cel mai puțin important. Dar coroana pe care am primit-o, pe care am dus-o acasă, care a demonstrat că, în ultimii ani, am făcut, ca artist și ceva în stil, este tot ceea ce contează. Este dovada că nu am lucrat degeaba, că am realizat ceva... Iar senzația pe care o am acum, când am reușit să mă fac înțeleasă,. Când am demonstrat că există și un stil care poate fi altfel decât mainstreem-ul, că am câștigat acest concurc în fața unor concurente extraordinare, este una pe care o consider neprețuită. Trebuie să recunosc, sunt fericită...”, ne-a mai spus talentata Alexandra Ungureanu.

În altă ordine de idei, cu simplitatea care o caracterizează și cu un omor debordant, Alexandra Ungureanu ne-a mai făcut o mărturisire de senzație. ”Trebuie să mă pun să fac ordine, să fac curat în casă. În ultimele zile, încărcată de momentul finalei, nu am avut chemare. Ioar acum, după finală, sunt prea agitată, nu îmi vine să fac nimci altceva în afară să le mulțumkesc celor care m-au susținut și apreciat. Dar, după ce voi terma cu mulțumirile, trebuie să mă apuc de treabă, nu am scăpare”, ne-a spus Alexandra Ungureanu. Alexandra Ungureanu are un stil unic printre artistele de la noi

Alexandra Ungureanu, ”taxată” de Raluca Bădulescu

De-a lungul anilor, Alexandra Ungureanu nu a fost printre favoritele juratului de la “Bravo, ai stil! Celebrities”, Raluca Bădulescu. ”Îți dai seama că ea nu mă halește, ca d-aia am zis că a fost mereu la ”prost îmbrăcată”. Eu o consider pe ea, fără nici o supărare un ”alien” ciudat. Recunosc asta în fața camerei. Ea se chinuie mult cu moda, dar nu prea mi se pare că-i iese. Vom vedea acum la Bravo, ai stil…”, le-a spus Raluca Bădulescu lui Bote și Maurice, acum ceva vreme, atunci când Alexandra Ungureanu a intrat în competiție. Doar că, în ultimele luni, situația s-a schimbat radical, iar cele două au începuit să se înțekleagă și chiar să ”se simtă” una pe cealaltă. ”Raluca m-a... înțepat! Dar știi cât o iubesc? Și nu zic asta ca să îmi dea steluțe, ci pur și simplu mi se pare o personalitate delicioasă. Aș pune-o să îmi vorbească cu orele, despre orice, pentru că ai buna-dispoziție asigurată... E o tipă foarte faină... Eu când am auzit-o când a spus că ”Ungureanca nu mă halește” a fost o surpriză foarte mare, dar chiar îmi place foarte mult de ea. Și, orice mi-ar spune, jur, nu mă supăr, nu am cum”, ne spunea, acum câteva luni, Alexandra Ungureanu.

Iar de atunci, între cele două lucrurile au devenit din ce în ce mai... mătăsoase, iar Raluca Bădulescu i-a apreciat artistei Alexandra Ungureanu, la fel ca și ceilalți doi jurați, aparițiile excentrice, dar pline de stil din timpul emisiunii. Alexandra Ungureanu are o voce inconfundabila si un stil aparte

Alexandra Ungureanu, cântăreață cu stil

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai bune voci din România, colaborările sale cu alți artiști fiind extrem de apreciate datorită timbrului vocal cu totul și cu totul deosebit al artistei. Discretă din cale afară când vine vorba de viața personală, Aklexandra ungureanu nu se ferește deloc să se exprime muzical. ”Discreția mea vine doar pe zona personală. Dar, de când mă știu, mi-am dorit să mă exprim prin muzică. Și la capitolul ăsta nu am vrut să fiu discretă deloc. (...)Când am descoperit zona dance și IDM (Intelligent Dance Music, n. red. ), care e foarte puțin pe radio, mi-am dat seama că acolo e sufletul meu. Și mai e și country, ca muzică, dar e o muzică care la noi nu există practic”, ne-a mai spus, acum ceva vreme, Alexandra Ungureanu, câștigătoarea ”Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D.