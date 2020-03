Alex Bodi a fugit la Monte Carlo după ce s-a certat cu Bianca şi cu mama acesteia, Madi. El s-a cazat la hotelul de 4 stele Monte-Carlo Bay Hotel & Resort şi a luat o cameră cu vedere la Marea Mediterană. Motivul pentru care Bodi s-a dus la Monte Carlo a fost acela că cel mai bun prieten al său, croatul Josip, cu care este partener în compania specializată în tranzacţii cu microlingouri, a fost naşul fetiţei unor amici. Ceremonia religioasă a avut loc sâmbătă, la San Remo, nu departe de Monte Carlo, dar Bodi nu a putut participa. El şi Josip au sărbătorit evenimentul la Monte Carlo, într-un restaurant de lux. Bodi s-a pozat pe faleză, alături de Josip, de iubita acestuia, de fetiţa botezată şi de mama acesteia. „Alături de fratele meu, naşul acestui îngeraş, Clara”, a postat Bodi. „Eu niciodată nu mint pentru că nu mi-e frică de nimeni. Oamenii mint doar când le este teamă”, a mai scris afaceristul. La petrecere ar fi trebuit să vină şi Bianca Drăguşanu, dar după scandalul cu Bodi ea a rămas în ţară. (vezi cum a glumit Alex Bodi pe seama coronavirusului)

Citeste si: Bianca Dragusanu a facut anuntul in direct, cu lacrimi in ochi! S-a intampat chiar de ziua ei!

Citeste si: Bianca Drăgușanu, surprinsă în PAT cu un concurent de la Puterea dragostei: „Nu știam...”

În presă s-a scris că vineri, de ziua Biancăi Drăgușanu, pe când blondina se afla în parc alături de mama sa și Alex Bodi, a izbucnit un scandal de proporții între ginere și soacră. Femeia s-a simțit agresată, amenințată, iar din acest motiv a apelat la ajutorul autorităților. Totul ar fi început după o discuție mai aprinsă între cei doi. Alex Bodi s-ar fi enervat după reproșurile pe care le-ar fi primit din partea soacrei și ar fi avut un exces de furie. Potrvit martorilor, bărbatul a înjurat-o și ar fi sărit să o lovească pe mama Biancai, relatează Cancan.ro. Femeia a sunat la 112 și i-a spus operatoarei că soțul fiicei ei a devenit agresiv. Întregul incident a avut loc chiar de ziua de naștere a Biancăi. „Eu cred că trebuie să își ceară iertare în fața mea, în fața mamei mele, să își asume că a greșit, sa spună că eu nu i-am greșit niciodata și să spuna că este mandru de mine”, a spus Bianca Drăgușanu, atunci când a fost întrebată ce trebuie făcut pentru ca relația ei cu Alex Bodi să iasă din acest impas. „Deci lucrul ăsta voiam să îl evit în public. Nu am cum să o fac. Da, față de mama ei mi-aș putea cere iertare pentru aminte lucruri pe care le-am spus, dar comportamentul meu și comportamentul dânsei față de mine nu are niciun fel de scuză. Față de ea (n.r.- față de Bianca) mi-am cerut și ieri scuze, deci nu sunt un om orgolios într-un sens prost. Faptul că sunt aici demonstrează că nu am orgoliu și nu vreau să fac contre”, a spus Alex Bodi despre certurile dintre el și doamna Madi, semn că agresiunea din seara asta nu a fost primul moment tensionat dintre ei.

Alex Bodi a fugit la Monte Carlo: "L-a deranjat o poză"

Bianca Drăgușanu, invitată la Teoshow să-și serbeze ziua, a plâns în direct recunoscând că este o zi grea pentru ea. După o zi agitată, în care mai mult a plâns decât a zâmbit, seara a petrecut într-un local alături de prieteni dragi. Bianca Drăgușanu a mai uitat de supărări și a reușit să zâmbească din nou. Bianca Drăgușanu a povestit că prima persoană care i-a ural „La mulți ani” a fost Alex Bodi. Tot el a sunat-o ulterior și a certat-o pentru că a publicat o fotografie sexy. „Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. Problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară. Putea să-mi spună să o scot, nu să-mi facă teorie 45 de minute. Se pare că pe el îl nemulțumește acum faptul că sunt prea sexy”, a declarat Bianca Drăgușanu la Teo Show.

, a declarat Bianca Drăgușanu.