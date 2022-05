Motivul pentru care Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fiicele să locuiască cu Alina Sorescu! Ce a făcut artista imediat după despărțire?

In articol:

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu divorțează după 12 ani de relație și un deceniu de mariaj. Zvonurile despărțirii au început în urmă cu câteva luni, însă, în tot acest timp ambii au negat că au probleme în cuplu.

Iată că, în cele din urmă, totul a ieșit la iveală, după ce designerul a dat-o în judecată pe blondină. Se pare că cei doi nu s-au înțeles în ceea ce privește custodia fetelor pe care le au împreună, iar pentru că nu au putut rezolva această problemă între ei, creatorul de modă a ales să o facă în instanță.

De ce nu vrea Alexandru Ciucu să-și lase fetele să locuiască cu mama lor

Deși și-au dorit să rămână cât mai discreți în ceea ce privește divorțul, iată că despărțirea lor ține primele pagini ale tabloidelor încă de când s-a aflat că sunt pe cale să facă acest pas. Alexandru Ciucu a acționat-o pe Alina Sorescu în judecată, iar din primele informații se pare că cei doi nu s-ar fi înțeles în ceea ce privește copiii pe care îi au împreună.

Potrivit click.ro, Designerul de modă vrea să le ia pe fete de la mama lor ca să locuiască cu el, argumentând că spațiul în care locuiește Alina Sorescu cu fiicele lor este prea mic. Se pare că după separare, blondina s-a mutat într-un apartament de patru camere din Capitală, în timp ce desigenrul a rămas în ceea ce odinioare le servea drept cămin conjugal, un imobil grandios, cu o arhitectură aparte, care are circ 2.000

de metri pătrați. De asemenea, paparazzi l-au surprins pe Alexandru Ciucu la volanul mai multor mașini de lux, în valoare de sute de mii de euro.

Alina Sorescu nu vrea să renunțe la fiicele ei

Se pare că cei doi și-au declarat un război în toată regula, iar miza este una prețioasă pentru amândoi: fiicele lor. Se pare că ambii vor ca fetele să locuiască cu ei, astfel că decizia va fi luată de un judecător. Alina Sorescu a promis că va face tot ce-i va sta în putință ca fetele să rămână cu ea.

„La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces sotul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea in instanta a procesului.

Voi face tot posibilul sa imi protejez fetitele, sa muncesc pentru a le creste si sa le educ armonios, ca si pana acum”, a scris, în urmă cu câteva ore, Alina Sorescu pe rețelele de socializare.