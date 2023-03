Motivul pentru care Alina Pușcaș și partenerul ei au amânat nunta! A spus-o chiar ea, fără ocolișuri: „Am renunțat. Nu aveam cum”

In articol:

Alina Pușcaș și partenerul ei de viață trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 9 ani, iar din relația lor au rezultat și 3 copii, de care sunt foarte mândri. Totuși, de-a lungul timpului, fanii prezentatoarei TV s-au întrebat mai mereu care este motivul pentru care ea și tatăl copiilor ei nu au ajuns în fața altarului până acum, vedeta explicând concret ce s-a întâmplat.

Astfel, Alina Pușcaș a explicat că în anul 2019, ea și soțul ei au făcut cununia civilă, iar în anul 2020 aveau programată nunta, însă pandemia le-a dat planurile peste cap celor doi parteneri.

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020, era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane și după ce am zis că de ce o fac acolo. Mykonos pentru noi e o insulă specială și de asta am ales să facem acolo și atunci am renunțat, pentru că nu aveam cum să facem genul acesta de petrecere”, a spus Alina Pușcaș, pentru un post TV.

Ce fel de nuntă își dorește Alina Pușcaș

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Alina Pușcaș a mai vorbit și despre cum și-ar dori să arate nunta sa, explicând că nu își dorește un eveniment clasic, având alte preferințe pentru petrecerea pe care ar vrea să o organizeze, atunci când va fi cazul.

„Noi ne-am fi dorit să facem o nuntă-petrecere, nu nunta clasică, cu sărmăluțe sau cu mâncarea adusă la masă, cum este la noi, la saloanele de nunți. Și am zis că mai așteptăm puțin. De atunci au trecut doi ani și suntem în 2023 și facem 9 ani. Am zis dacă mai are sens să facem și am zis că o să facem o petrecere în care sărbătorim și cei 10 ani de relație, că, altfel, mi se pare așa. Deci, în 2024, pe 20 noiembrie”, a mai spus prezentatoarea TV.