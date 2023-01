Alina Pușcaș nu a mai mâncat nimic de trei zile. Cum i s-a schimbat viața vedetei, după ce a consumat doar apă: ”Aveam senzația că nu mă puteam mișca”

In articol:

Alina Pușcaș are 37 de ani, este mamă a trei copii și se laudă cu o siluetă de zile mari. Motiv pentru care muți ar spune că prezentatoarea nu este nevoită să facă niciun efort pentru a se menține.

Însă, adevărul este altul! Pe Instagram, vedeta le-a recunoscut acum tuturor că de trei zile nu mănâncă nimic.

Alina Pușcaș a consumat doar apă timp de trei zile

Prezentatoarea spune că la îndemnul unui specialist, după ce la sfârșitul anului trecut a avut probleme de sănătate, din cauza cărora a ajuns la spital, a început acum să facă fasting.

Astfel că, după o perioadă cu mese puține și rare, Alina Pușcaș a decis să renunțe de tot la mâncare și să consume doar apă.

”În decembrie am fost internată cu o infecție și o inflamație, am rezolvat-o cu antibiotice. N-am slăbit, apoi, în două săptămâni, am pus cam 5 kilograme, aveam senzația că nu mă puteam mișca cum trebuie, nu aveam energie, putere. Și atunci s-a întâmplat să dau de doctorul care mi-a zis că e o soluție ideală să fac fasting. Și asta am făcut”, a spus Alina Pușcaș, pe pagina sa de Instagram.

În urma celor trei zile, vedeta recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să se abțină de la a mânca ceva, dar, în cele din urmă, a reușit ceea ce și-a propus, fiind acum foarte mândră de ea.

„Mi-a ieșit! Este a treia zi de fasting doar cu apă. Trebuie să recunosc că pentru mine este o mega realizare, pentru că până acum nu am încercat nici măcar o dată să nu mănânc o zi. Ăsta a fost targetul meu, cele trei zile recomandate de specialiștii în fasting. Sunt fericită, mă simt ok, am energie, nu mă doare stomacul! ”, a mai spus prezentatoarea.

Mai mult decât atât, pe lângă reușita pe care a bifat-o, moderatoarea show-ului de transformări le-a spus celor care fac parte din comunitatea sa online și ce schimbări s-au produs în organismul ei, în cele trei zile în care nu a mâncat absolut nimic.

Conform șatenei, problema de sănătate a dispărut, la fel și pofta de mâncare, ba chiar, a și slăbit câteva kilograme.

Mai mult decât atât, îmbunătățiri are și la nivelul tenului, tensiunea i s-a reglat și spune că a aflat că un astfel de program de masă ajută și la încetinirea procesului de îmbătrânire.

”- Primul lucru pe care l-am sesizat a fost că acea inflamație din zona toracelui s-a retras de tot.

- Mi s-a schimbat tenul, chiar dacă nu aveam probleme majore.

- Mi-a scăzut tensiunea până la cifrele ideale: 116 cu 76. Eu sunt, după cele trei sarcini, la limita hipertensiuni.

- Am reușit să slăbesc aproape 3 kilograme în șapte zile de fasting.

- Am scăpat de pofta disperată de a mânca, deși sunt gurmandă.

- Fastingul încetinește procesul de îmbătrânire”, a mai spus Alina Pușcaș.