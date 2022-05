Motivul pentru care Anamaria Prodan nu vrea să se afișeze cu iubitul ei. Impresara a rupt tăcerea: „Niciodată nu o să...”

In articol:

Anamaria Prodan iubește din nou, iar sexy-impresara a recunoscut mândră acest lucru, ori de câte ori a fost întrebată. Mai mult decât atât, vedeta spune că este și mai fericită, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber, spune ea, căci și prietenii săi îi spun acest lucru.

Cât despre noul partener de viață, nimeni nu știe nimic despre bărbatul misterios, asta pentru că Anamaria Prodan nu dorește deocamdată să-i dezvăluie identitatea.

Deoarece multe persoane se întreabă cine este cel care i-a furat inima impresarei, blondina a făcut o serie de declarații, explicând concret motivul pentru care nu vrea să se afișeze cu iubitul său, dar și când vor avea fanii șansă să afle cine este noul partener de viață al impresarei.

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții”

Vedeta afirmă cu tărie că este în cea mai bună perioadă a vieții ei și se simte foarte bine, lucru ce a fost observat de către toți aproapiații divei.

În cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a vorbit despre noul ei iubit și, deși nu este pentru prima dată când face declarații despre acesta, impresara a explicat recent de ce nu dorește să se afișeze cu noul bărbat din viața ei.

Așadar, Anamaria Prodan a explicat că nu se va afișa la brațul noului partener de viață, asta până când nu se va definitiva procesul de divorț în care este implicată cu încă soțul ei.

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc.

Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei.

Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata.”, a declarat Anamaria Prodan pentru un post TV.

Anamaria Prodan a lansat un parfum în memoria mamei sale

Anamaria Prodan este o femeie de afaceri de succes și de fiecare dată reușește să-și impresioneze publicul cu proiectele în care se implică. După ce a lansat o carte, acolo unde și-a pus pe foaie povestea de viață, recent, aceasta a lansat și un parfum, acesta fiind creat în memoria mamei sale.

De precizat este că, întreaga familie a impresarei folosește același parfum de mai bine de opt luni, fiind vorba despre o esență personalizată cu ajutorul unei companii turcești.

"A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți ani și nu a prins fabulos, aşa că am zis să fac eu unul de top. Am nişte prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei. Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul", a spus Anamaria Prodan.

Cât despre preț, cei care sunt doritori să achiziționeze acest parfum vor trebui să scoată din portofel 750 de lei pentru 85 de mililitri.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]