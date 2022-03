Anamaria Prodan s-a afișat la brațul noului partener de viață! Imaginea care a pus internetul pe jar

In articol:

Anamaria Prodan se află în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf. În timp ce antrenorul de fotbal și-a refăcut deja viața și urmează să-și întemeieze o familie, sexy-impresara a fost mai discretă în ceea ce privește acest aspect al vieții sale private.

Cel puțin până de curând. Blondina a postat prima imagine cu iubitul ei arab, iar internauții au înroșit butonul de apreciere.

Anamaria Prodan, prima imagine cu noul ei iubit

În urmă cu câteva zile, la emisiunea „Fiță cu Adiță”, blondina a făcut primele declarații despre bărbatul care a făcut-o, din nou, să simtă fiorii dragostei, iar în urmă cu doar câteva ore, a postat și prima imagine. Postarea vedetei a strâns numeroase aprecieri, iar în comentarii apropiații i-au urat să fie fericită.

Agenta FIFA se ține, însă, de cuvânt și deși a postat o imagine în care pare foarte apropiată de iubitul ei, aceasta nu-i va dezvălui identitatea până când o instanță de judecată nu va oficializa divorțul dintre ea și tatăl băiatului ei.

Sexy-impresara, primele declarații despre bărbatul din viața ei

În ultima ediție a emisiunii online „Fiță cu Adiță, de pe canalul de Youtube theXclusive, Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri inedite despre ea și bărbatul care i-a captat cu totul atenția. Aceasta a povestit că relația lor decurge foarte frumos, dar nu sunt încă un cuplu oficial, ci așteaptă divorțul de Laurențiu Reghecampf pentru a-l putea prezenta lumii.

„Iubit oficial, ca să spun că sunt cuplată, nu! Sunt bărbați care-mi plac. Este un bărbat care-mi place în mod deosebit. mie îmi place puterea la un bărbat. Puterea la modul.... nu m-a interesat niciodată ca bărbatul meu să aibă bani. Am avut eu intodeauna și am considerat că ce e al meu e al tuturor. Mie îmi plac bărbații foarte demni și mereu am spus că vreau ca atunci când intru cu bărbatul meu undeva toată lumea să facă liniște și să zică „Wow, a venit Prodanca cu bărbatul ei”.

Domnul despre care vorbesc nu este român. Eu am niște principii old fashion, eu până nu divorțez nu o să mă afișez niciodată cu cineva sau să spun vezi că-s gravidă cu nu știu care, vezi că m-am ascuns prin casă cu nu știu care, vezi că m-a prins lumea prin păduri cu bărbați. Asta tot de demnitate și de coloană vertebrală ține. Da, îmi place foarte tare cineva și avem o legătură foarte frumoasă. A înțeles și respectă decizia mea de a aștepta până se termină divorțul.

L-am rugat pe Laurențiu să divorțăm la notar de vreo 5-6 ori, iar în ultima perioadă nu dorește”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „Fiță cu Adiță”.