Motivul pentru care Florentina l-ar fi părăsit pe Livian de la Puterea Dragostei. Ce spune Nelson Mondialul: ”După cele întâmplate ieri”

Nelson Mondialul [Sursa foto: Captură YouTube]

Nelson Mondialul arunca bomba, în urma unui live făcut pe contul lui de YouTube, unde spunea că atât Florentina, cât și blonda, soția lui, ar fi plecat și i-ar fi părăsit pe cei doi.

In articol:

”BLONDA SI BRUNETA AU DAT BIR CU FUGITII, L-A PARASIT FARA SA DEA EXPLICATII, ORICUM ERA DE ASTEPTAT DUPA CELE INTAMPLATE IERI😡😈🤠🎏/ NICOLETA A LASAT TOTUL SI A FUGIT! BLONDA LA FEL...”, a scris Nelson Mondialul, alături de un live făcut pe Youtube. Tatăl lui Livian nu a vrut să dea mai multe detalii despre acest incident, ținându-și urmăritorii în suspans, mai ales în ceea ce privește relația fiului său cu Florentina. Nelson Mondialul a spus că după toate cele întâmplate în cursul zilei de ieri, bruneta ar fi dat bir cu fugiții și l-ar fi lăsat pe fiul lui.

Livian de la Puterea Dragostei si Florentina[Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care s-ar fi despărțit

Recent, Andra Volos, Berna și Bianca Comănici au avut parte de o seară a fetelor, unde în urma unui joc, acestea ar fi avut de făcut niște provocări. Una dintre provocările pe care le-a primit Bianca Comănici a fost aceea de a-l suna pe Livian de la Puterea Dragostei, fostul ei iubit, cu număr ascuns, în toiul nopții. Se pare că Livian nu a răspuns la telefon în acel moment, iar a doua zi a fost informat de Andra Volos că totul a fost doar o provocare pe care câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a primit-o.

”A fost o seara foarte frumoasa, m-am simțit bine, am fost undeva la restaurant cu Berna, cu Andra, mai erau câteva fete acolo și doi băieți. Am mâncat, am băut, nu mult, așa cum se spune. Ella așa dacă face, ea dacă se îmbată, sună. Noi nu ne-am îmbătat, am jucat un joc și am primit mai multe provocări, îmi pare rău că nu am filmat înainte că o să fie farsă. Mie mi s-a dat provocare inițial să îl sun pe Livian, l-am sunat cu număr ascuns și nu a răspuns”, a explicat Bianca Comănici, despre seara în care l-a sunat pe Livian, fostul ei iubit.

Bianca Comănici[Sursa foto: Instagram]

Mai mult decât atât, cum Nelson Mondialul nu a oferit foarte multe informații despre ”cele întâmplate ieri”, din cauza cărora Florentina l-ar fi părăsit pe Livian de la Puterea Dragostei, fanii s-au gândit că este vorba de apelul primit de câștigătorul sezonului doi în miezul nopții, de la fosta iubită.