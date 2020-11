Bianca Comănici, dezvăluiri despre scandalul dintre Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei: ”Întotdeauna s-a victimizat”

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei s-au certat grav, în urma unei provocări. Dintr-o simplă glumă, lucrurile au degenerat, iar fostele concurente și-au aruncat cuvinte dure în mediul online. În timp ce se afla cu Bianca Comănici, Berna și alte fete la un restaurant, Andra Volos și Ella și-au spus vorbe grele la telefon. Ulterior, lucrurile au fost făcute publice, iar Andra Volos si Bianca Comănici au spus cum a stat situația și de la ce ar fi pornit întreaga situație.

”A fost o seara foarte frumoasa, m-am simțit bine, am fost undeva la restaurant cu Berna, cu Andra, mai erau câteva fete acolo și doi băieți. Am mâncat, am băut, nu mult, așa cum se spune. Ella așa dacă face, ea dacă se îmbată, sună. Noi nu ne-am îmbătat, am jucat un joc și am primit mai multe provocări, îmi pare rău că nu am filmat înainte că o să fie farsă. Mie mi s-a dat provocare inițial să îl sun pe Livian, l-am sunat cu număr ascuns și nu a răspuns”, a explicat Bianca Comănici.

Citeste si: Andra Volos, primele declarații după scandalul cu Ella de la Puterea Dragostei: ”Nu vreau să-i dau valoare. Este o frustrată”

Citeste si: Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei, scandal de proporții. S-a lăsat cu amenințări: ”Lasă că ne întâlnim noi”

Citeste si: Femeia care dinamitează „Cazul Caracal”. Schema cu care familia Alexandrei a dat greș - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Bianca Comănici[Sursa foto: Instagram]

Ella de la Puterea Dragostei, acuzată de falsitate

Andra Volos spunea, seara trecută, că Ella este o frustrată, căreia îi place să se victimizeze de fiecare dată când are ocazia. Ba mai mult decât atât, și Bianca Comănici, într-un live făcut pe Youtube, a vorbit despre faptul că Ellei de la Puterea Dragostei îi place să se victimizeze, dar mai ales să se prefacă de faptul că ea nu știe nimic, nu vede și nu aude, când de fapt, lucrurile stau altfel.

”Apoi o altă fată mi-a dat provocarea să o sun pe Ella. Era doar un joc, nu am exagerat. Am sunat-o de pe un alt telefon pentru că Ella o blocase pe Andra. A răspuns și apelul a durat câteva secunde, i-am spus „ești nu-știu-cum și nu o să ai niciodată șanse la Livian. La revedere” și am închis. În opt secunde nu aveam cum să o fac în toate felurile, așa cum a susținut ea. Ea a încercat să spună ceva, atunci Andra s-a enervat, a luat telefonul și a sunat-o din nou. Și Andra a început să îi spună, dar nu i-a spus mare brânză. Ella a provocat-o. Ella întotdeauna s-a victimizat și am aflat și noi cine a fost „sifonul” un an de zile, acum am aflat și eu. În emisiunea am avut două zile în care ne-am certat și am spus că Ella este cea care dă informații din emisiune și s-a dovedit astăzi. Ella se preface că nu știe nimic, că nu vede, că nu aude.”, a mai adăugat câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei.

Ella de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici și Andra Volos, acuzate că ar fi fost sub influența alcoolului

Andra Volos și Bianca Comănici au fost acuzate, în mediul online, de apropiați ai Ellei de la Puterea Dragostei de faptul că cele două foste concurente se aflau sub influența băuturilor alcoolice, iar tocmai din acest motiv s-au gândit s-o sune pe fosta iubită a lui Jador. Pe de altă parte, atât Andra, cât și Bianca Comănici spun că nu erau în stare de ebrietate, iar acest lucru se poate observa din fotografiile postate pe Instagram, asigură fosta iubită a lui Livian.

”Mai avem încă o poză pe care o are Andra, eu nu sunt în poză pentru că eu făceam poza, dar se vede fața fetelor că eram toate ok, nu eram bete”, a spus Bianca Comănici.

Andra Volos[Sursa foto: Instagram]

Totodată, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei spune că Andra Volos avea tot dreptul să se ia de Ella. ”Andra avea tot dreptul să se ia de Ella pentru că și-o caută acea domnișoară, dar oricum mie nu imi pasă. Noi nici nu am vrut să deschidem vorba de acest subiect, ea și-a căutat materiale și subiecte. S-a dovedit. A fost foarte urât că a publicat numărul de telefon de pe care am sunat, aș putea și eu să iau numărul ei de telefon și să îl public peste tot, dar noi nu vrem să facem rău. Când se certa Andra cu Bogdan, ea era prima care voia să îl împace pe Bogdan. Așa făcea și cu Livian, cu Philip, cu toată lumea”, a conchis Bianca Comănici.