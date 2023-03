Motivul pentru care Ileana Sterp a dispărut din mediul online în ultima perioadă! Ce s-a întâmplat cu sora lui Culiță, după ce soțul ei a lipsit câteva zile de acasă: „De-abia m-am organizat”

In articol:

Peste doar câteva zile, Ileana Sterp își va ține în brațe cel de-al doilea copil. Sora lui Culiță este extrem de fericită că urmează să devină din nou mamă și, de cele mai multe ori, împărtășește o mulțime de momente de pe parcursul sarcinii cu

urmăritorii ei de pe rețelele de socializare.

Iată însă că, în ultimele zile, fiica cea mare a Mamei Geta nu a mai apărut atât de des în mediul online, așa că cei care o iubesc au început să se îngrijoreze și să se teamă dacă nu cumva aceasta a pățit ceva.

Ileana Sterp le-a mărturisit urmăritorilor săi ce s-a petrecut cu ea în ultimele zile. [Sursa foto: Instagram]

Motivul care a făcut-o pe Ileana Sterp să stea departe de rețelele de socializare

Iată însă că astăzi misterul s-a încheiat. Viitoarea mămică le-a povestit fanilor săi că nu și-a propus să nu se mai afișeze pe rețelele de socializare, însă zilele care tocmai au trecut au fost extrem de aglomerate pentru aceasta.

Ileana le-a povestit celor care o iubesc că acum poate în sfârșit să se bucure de câteva clipe libere, doar pentru ea, și asta pentru că Daniel Aloman s-a întors acasă, după ce a lipsit câteva zile de acasă.

„Bună dimineața! Am servit micul dejun, am făcut ce era de făcut prin casă, iar acum trebuie neapărat să-mi spăl părul. Dani a luat-o pe Carla și au plecat la cafea în oraș. Dacă am fost mai inactivă zilele acestea, se datorez faptului că soțul a fost plecat, iar eu de-abia m-am organizat cu Carla, cu burtica, cu casa...”, le-a mărturisit Ileana Sterp fanilor ei, pe Instagram.

Sfaturile de care Ileana Sterp nu poate ține cont, chiar dacă mai are puțin până când naște

În această perioadă, mulți internauți i-au recomandat să nu o mai ia pe fiica ei în brațe, cel puțin până naște. Iată însă că sora lui Culiță nu poate să se abțină.

„Toată lumea îmi spune să nu o mai iau în brațe acum când mai am puțin și nasc din nou.

Eu una… nu pot, mai ales în momentele când nu se simte bine. Mi se rupe inima când întinde mâinile spre mine și cu lacrimi în ochi spune «bațe». Mămicile mă înțeleg?” , a scris Ileana Sterp în mediul online.

Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram]

