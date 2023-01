Ileana Sterp a trecut prin momente de panică, la întoarcerea din Amsterdam! Sora lui Culiță Sterp, gravidă în 6 luni, nu a avut de ales: „Doamne, cu ce ajungem acasă?”

In articol:

Ileana Sterp este foarte activă pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu urmăritorii de pe platformele online, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Ileana Sterp a povestit în ultimul său vlog postat pe YouTube ce a pățit atunci când s-a întors din Amsterdam. Întâmplarea nu a fost deloc una plăcută, mai ales că sora cea mare a lui Culiță este însărcinată în 6 luni.

„A avut zborul întârziere vreo jumătate de oră, asta nu a fost deranjat deloc. Când să aterizăm la Cluj, stewardesele ne-au anunțat că nu se poate ateriza și că vom sta vreo 30 de minute în aer să vedem daca putem ateriza. Deja mă gândeam cu ce vom ajunge acasă, ce vom face. Ne așteptam cu toții să aterizăm într-un aeroport cel mai apropiat, dar probabil condițiile meteo nu erau favorabile în niciun aeroport din România. Așa că am aterizat în Budapesta. Deja începeam să mă gândesc: Doamne, cu ce ajungem acasă? Nimeni nu ne-a informat, asta era destul de deranjant. Ne-au informat că speră că ne-am simțit bine să zburăm cu ei, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu zic că aici a fost vina pilotului, așa a fost să fie, nu e vina nimănui. De acolo ne-au anunțat că o să ajungem acasă cu autocarul, eu care mă feresc de stat foarte mult în mașină, pentru că na, femeile care sunt însărcinate știu că nu e foarte comod. Ia uite cum am așteptat vreo două ore în aeroport, căutasem și alte variante, dar tot autocarul era cea mai rapidă variantă.

Trei autocare au venit, pentru că am fost multe persoane în aeroport. Am ajuns în Cluj la aproape 10 dimineața, rupți de oboseală. Dani a dormit pe autocar neîntors, eu n-am putut, mă luase frigul la un moment dat. N-am nimic împotriva autocarelor și nu sunt vreo figurantă. La sfârșit, și eu și Dani i-am mulțumit lui Dumnezeu că am ajuns acasă sănătoși și bine. Nimic nu mai conta”, a spus Ileana Sterp, în ultimul ei vlog de pe YouTube.

Greutățile prin care au trecut Ileana Sterp și soțul ei

Ileana Sterp și Daniel Aloman formează un cuplu de ani buni, iar relația lor nu a fost doar lapte și miere de la început, asta pentru că viața i-a supus la mai multe încercări până să realizeze că, de fapt, se iubesc cu adevărat și merită să-și mai dea o șansă.

„Înainte să îl cunosc pe soțul meu eram foarte convinsă că nu o să am niciodată o relație cu un bărbat mai scund decât mine și de altă religie. Lucrurile astea s-au întâmplat. Dani este și mai scund și provine dintr-o familie de oameni ortodocși. Întra-adevăr, la începutul relației, am avut așa discuții pe tema asta. Eu înțeleg orice, îi înțeleg foarte bine crescutul într-o familie de ortodocși și cu educația respectivă. La un moment dat am luat decizia să ne despărțim, că nu merge. Ne-am despărțit câteva luni și în lunile astea mă gândeam tot mai mult la el. Îmi doream tot mai mult prezența lui și atunci am realizat că nu religia e cea care contează. Sunt întrebată foarte des ce religie sunt. Până în prezent am tot evitat să răspund întrebărilor, pentru că eu nu consider că fac parte dintr-o religie. Eu consider că sunt copilul lui Dumnezeu, că am o relație faină, pe care o simt zilnic, în orice secundă și cam atât”, a mai spus aceasta.

