Motivul pentru care Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. apar tot mai rar împreună. Bruneta a spus tot ce se întâmplă cu mariajul ei: „Fac asta rar”

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu de circa un deceniu, însă când vine vorba de relația lor cei doi preferă să păstreze discreția. Nu doar că nu prea vorbesc despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise, ba chiar au început să fie văzuți tot mai rar împreună în

Motivul pentru care Lavinia Pârva se afișează rar în public alături de soțul ei

spațiul public. Ei bine, după ce acest detaliu a fost observat de tot mai mulți fani, bruneta a simțit să vină cu niște lămuriri în ceea ce privește aparițiile ei la brațul soțului ei celebru.

Lavinia Pârva este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Vedeta se bucură de aprecierea publicului, dar și de o viață sentimentală perfectă. Bruneta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ștefan Bănică Jr., însă preferă să fie discretă în ceea ce privește viața personală și să își țină relația departe de oamenii curioși. De asemenea, Ștefan Bănică Jr. este un bărbat apreciat de publicul său feminin. Artistul de bucură de o carieră de succes și de o familie fericită, fiind invidiat de multe persoane.

Recent, Lavinia Pârva a dezvăluit motivul pentru care a ales să își țină relația cu Ștefan Bănică Jr.

privată, fără a avea prea multe apariții publice. Vedeta este o persoană care dorește să își țină viața personală discretă, lăsând la suprafață viața profesională și realizările din carieră. De această dată, bruneta a răspuns unei întrebări care stă pe buzele fanilor de foarte mult timp.

„ Sunt activă, într-adevăr, pe reţelele sociale, pentru că îmi place să împărtăşesc lucruri şi experienţe frumoase pe care le descopăr. Lucrez cu mulți parteneri şi branduri în care cred, iar în momentul în care recomand un produs sau un brand, o fac după ce am testat produsul respectiv şi sunt sigură că fac o recomandare bună.

Nu-mi place însă să intru în intimitatea familiei mele pe conturile de socializare, fac asta rar şi doar atunci când simt cu adevărat să împart un anumit moment sau sentiment din viaţa mea cu publicul meu.”, a mărturisit soția lui Ștefan Bănică Jr., pentru viva.ro.

Cum face față Lavinia Pârva, comentariilor răutăcioase din online

Lavinia Pârva este destul de activă pe rețelele de socializare, reușind să strângă o comunitate impresionată. Cu toate acestea, vedeta a trecut și prin momente în care internauții îi transmiteau comentarii urâte și îi adresau jigniri. Vedeta a mărturisit, totuși, că a ajuns la acel stadiu în viața sa în care nu mai oferă atenție oamenilor care îi vorbesc urât sau o critică, având senzația la un moment dat, în trecut, că toată această situație o va doborî.

„ Da, am avut senzaţia la un moment dat că sunt doborâtă. Dar din tot ce e mai puţin plăcut în viaţă poţi învăţa lucruri, dacă vrei cu adevărat şi dacă îţi pasă să înveţi ceva de la viaţă. De altfel, eu în clipa aceasta nu mai am absolut nici cea mai mică problemă cu cei care mă critică, nu mă plac sau mă judecă. Fiecare e liber să facă ce simte şi consider că lucrurile acestea le faci doar în momentul în care mai ai multe de învăţat.

Este firesc, toţi trecem pe acolo. Şi eu am judecat, şi eu am criticat, şi eu am fost uneori rea, poate, însă acum îmi dau seama, nemaiavând aceste sentimente, că am învăţat multe şi am evoluat. Ceea ce le doresc tuturor, e mult mai frumos şi reconfortant aici, în stadiul acesta.”, a mai spus bruneta, pentru sursa citată mai sus.

