Motivul pentru care Leonard Doroftei a părăsit România și s-a stabilit în Canada: „Unii m-au făcut cerşetor”

Leonard Doroftei

Leonard Doroftei a fost și va rămâne un nume mare din boxul românesc. După ce s-a lăsat de sport, a decis să-și deschidă o afacere în industria horeca, un domeniu total necunoscut pentru el. A crezăt că va fi ușor, dar s-a înșelat amarnic.

Din cauză că spațiul închiriat de la primărie pentru următorii 25 de ani nu avea autorizație de funcționare, a fost nevoită să închidă afacerea și să o ia din nou de la zero. De această dată a optat pentru ceva ce știe foarte bine: boxul.

”Probabil greşeala vieţii mele a fost că m-am apucat de cârciumărie, domeniu pe care nu-l cunoşteam. Am vrut să fiu în box, dar nu am reuşit. Era un sistem unde unii controlau şi nu am avut loc. Clubul l-am inchis pentru că m-au sufocat. Nu mi-au dat sansa sa-mi revin, măcar. Ei (oficialii din primăria Ploiești -n.r.) stiau din 1996 că acea cladire avea risc seismic, iar mie mi-au dat spațiul în 2005, iar în 2017 m-au dat afară. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani”, a declarat Leonard Doroftei pentru money.ro.

Leonard Doroftei predă box în Canada

El a plecat din România în Canada, iar acum este angajat al unui club de box ce aparține tot unui român. Lucrurile pare că s-au așezat destul de bine pentru fostul sportiv care acum este stabilit la Montreal.

„M-am regăsit, antrenez, asta e viața mea. Sunt fericit, dar sufletul meu rămâne acolo pentru totdeauna. În Romania nu ne-am găsit locul în ceea ce făceam. De aceea am plecat. A fost un moment când nu mă regăseam”, a mai spus Doroftei.

Fostul sportiv consideră că a fost umilit în România

Leornar doroftei este unul dintre greii boxului românesc, având un palmares absolut impresionant: 24 de meciuri, 22 de victorii, o remiză și o înfrângere. El s-a lăsat de sport în 2004, iar până să aleagă calea străinătății spune că s-a simțit umilit în România.

„Dimineaţa până seara în prăvălie. Am avut o perioada şi în Federaţie. Când am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape. Nu au mers. Nu pot să fiu suparat pe ei. … În general oamenii bătuţi de neveste au devenit specialişti în box şi îmi dau lecţii. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor”, a mai spus fostul sportiv.