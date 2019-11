Cântărețul Pepe a povestit, în exclusivitate în studioul WOWbiz.ro, prin ce aventuri a trecut de-a lungul timpului din cauza marii sale pasiuni pentru box.

Mai mult decât atât, de multe ori, recunoaște Pepe amuzându-se copios, a apărut în fața fanilor săi cu câte o vânătaie de toată frumusețea. ”Intru mereu în ring. Intru la antrenamente, mă antrenez cu toți cei care se luptă și se bat pe bune prin competiții. Am fost de multe ori vânăt, la figură... Se întâmplă, ți se mai umflă un ochi... Chit că te julești... Te poți accidenta și dacă nu ai un adversar, dacă faci cu antrenorul, pentru că și antrenorul mai dă. Dacă faci la palmare, îți mai dă și el două... Dacă nu stai în gardă în momentul acela, ți-ai luat- (râde, n. red.). Și dacă nu ți-o dă, nu o să înveți niciodată”, spune Pepe.

Doar că, de-a lungul timpului, Pepe nu s-a mulțumit cu o vânătaie, două, ci s-a apucat să se antreneze cu sportivi de renume. Iar unul dintre ei, o vedetă a circuitelor K1 în acea perioadă, a cam ”uitat” că, de fapt sunt la antrenament. ”Am fost KO în ring... Am și dat, am și luat. Iftimioaie mi-a dat KO (râde, n. red.)... Vorbesc serios... Am făcut un sparrig (luptă de antrenament, n. red.) cu Iftimoaie și ne-am luat, ne-am luat, ne-am luat și, la un moment dat m-a luat într-o serie de vreo patru-cinci și mi-a mai dat una sus, iar eu, BUM!, jos. M-am ridicat... Și-a dat seama că sunt amețit... Până la urmă era antrenament, eu mă antrenam, m-a tăvălit, m-a dat pe jos. Eu chiar i-am mulțumit. Aș mai intra cu el, jur... Mi-a și spus că dintre cântăreți îi este drag să facă antrenament cu mine... Și are o căpățână tare... Cât de tare dai în el, nu se clintește... Nu numai că e mare, e și puternic, e obișnuit”, mai spune Pepe.

Pepe a renunțat la box ca să facă muzică

”Ca pasiune, boxul m-a atras cel mai mult. Când eram copil, chiar voiam să fac de performanță... Dar, la un moment dat, se bătea cap în cap cu muzica. Atunci când trebuia să plec la competiții, trebuia să plec și la festivaluri. Cred că și mama m-a oprit și m-a îndrumat către muzică. Și am făcut foarte bine că am ascultat-o... Îmi zicea că nu am exemple, la vremea aceea nu era nici Leonard Doroftei campion mondial, nu aveam exemple în box care să fie... potrivite. M-a întrebat ce vreau să câștig din box... Te bați, iei un milion de pumni în cap, așa îmi zicea pe pe atunci, și o să fie un fel de... Și mi-a dat trei exemple, iar oamenii ăia erau oameni simpli, care fuseseră mari campioni și nu realizaseră mare lucru pentru că trăiseră în epoca ceaușistă... primiseră o medalie și... mulțumiri. Mi-a spus să încerc să fac ceva care să îmi și folosească, să las sportul pe planul al doilea, ca pasiune...”, ne-a mai spus Pepe, în exclusivitate, în studioul WOWbiz.ro.