Motivul pentru care Narcisa nu a mai avut relații ani de zile după despărțirea de Guță: „Am dovada”. Cum se înțeleg ea și artistul în prezent, după tot ce au trăit împreună

Narcisa este recunoscută pentru faptul că a avut o relație cu manelistul Nicola Guță, cu care are și un copil. Acum este o femeie care pune mai presus decât orice respectul și liniștea, tocmai pentru știe cât de dificilă și grea este viața alături de un bărbat violent, așa cum era fostul său soț.

După ce a reușit să scape din prima căsnicie, a intrat într-o relație cu manelistul, însă viața sa s-a schimbat radical din acel moment. Din femeie maltratată și ținută sub papuc a devenit o femeie răsfățată, căreia Nicolae Guță îi făcea toate poftele. Prezentă în cadrul emisiunii „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Narcisa a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Nicolae Guță, dar și despre legătura care mai există între ei în prezent.

Narcisa s-a căsătorit la 15 ani cu un bărbat care obișnuia să fie agresiv cu ea, însă, după ce acesta a ajuns la închisoare, a decis să se despartă de el, iar după divorț l-a cunoscut pe Nicolae Guță, care era un bărbat cu totul diferit față de primul soț. Relația cu manelistul a fost mană cerească pentru Narcisa și așa a rămas o bună bucată de vreme, până când a început să o înșele cu alte femei.

Chiar și așa, l-a primit în viața ei ori de câte ori a venit, considerând la vremea aceea că acesta ar fi cel mai mic rău pe care îl poate tolera, având în vedere că venea după o căsnicie în care a fost abuzată frecvent.

Narcisa nu și-a refăcut viața după despărțirea de Nicolae Guță

Pentru că nu a mai acceptat niciodată violența după experiența pe care a avut-o alături de primul soț, a decis că mult mai bine îi este să rămână singură, lucru care s-a și întâmplat după ce a rupt legătura cu Nicolae Guță. În prezent, Narcisa și manelistul păstrează legătura strict pentru că au un copil împreună, discutând periodic despre tânăr atunci când este necesar.

„Eu, când l-am luat pe Guță, îmi oferea totul pe tavă. Nu mă bătea, nu mă jignea, decât pleca de nebun. Mă înșela la un moment dat, nu m-a înșelat de la început. Atunci eu am pus în balanță bărbații ăștia doi (n. red pe primul ei soț și pe Nicolae Guță). Și am zis așa, decât să am un bărbat să mă bată sau să fie prea gelos, mai bine un bărbat care îmi oferă tot ce e nevoie, mai răruț ne întâlnim, și atunci ne este drag mai tare. Nu accept omul violent și omul posesiv. Prefer să stau singură și am dovada reală. Eu am ani de zile în care am stat singură după Guță. Și-a făcut viața, sunt cu el în relații doar despre copilul nostru, vorbim când este cazul (n. red cu Guță). El este cu viața lui acum, Dumnezeu să-i ajute, nu am nimic cu el, am un copil cu el, îl respect datorită băiatului. El (primul soț) a mai avut niște greșeli și a fost reținut câțiva ani, mai mulți, și atunci eu l-am cunoscut pe Guță. Eram divorțată și trecuseră mulți ani. (...)”, a spus Narcisa în cadrul emisiunii „În oglindă”.

