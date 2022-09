Motivul pentru care Oana Roman nu vrea să se recăsătorească cu Marius Elisei! A spus totul: „M-am lăsat păgubașă”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei formează un cuplu de ani buni, însă așa cum se întâmplă în orice relație, cei doi nu au fost ocoliți de probleme, viața punându-i la multe încercări. Au fost căsătoriți, apoi au divorțat, iar după aceea s-au împăcat, asta datorită sentimentelor pe care le au unul pentru celălalt.

Ei bine, însă, chiar și așa, Oana Roman a vorbit recent despre relația cu tatăl fiicei ei, Marius Elisei, dezvăluind că nu dorește să se mai recăsătorească cu acesta. Vedeta a explicat că actele nu schimbă cu nimic sentimentele pe care le au, dar și lipsa dorinței de a organiza o ceremonie este un motiv pentru care nu dorește să mai ajungă în fața ofițerului de Stare Civilă.

„Am vrut să fac o petrecere și m-am lăsat păgubașă, pentru că nu mai am chef să stau să organizez. Până la urmă se bucură mai mult ceilalți decât mine și am renunțat complet pentru că nu am chef să organizez niciun party. Nu (n.r. nu au de gând să se recăsătorească), actele oricum nu schimbă lucrurile cu nimic. Eu oricum păstrasem și numele meu”, a povestit Oana Roman, pentru Impact.ro.

Oana Roman, despre relația cu Marius Elisei

Oana Roman a mai spus despre relația ei cu Marius Elisei că este cu suișuri și coborâșuri. Ei bine, însă, cu toate acestea, vedeta a explicat că lasă totul să meargă de la sine, mai ales că se ceartă și se împacă mai mereu, dar asta este maniera prin care ei funcționează.

"Da, la noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine, după aceea iar suntem bine, când sus când jos, las lucrurile să meargă așa de la sine și vom vedea.", a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei