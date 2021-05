Motivul pentru care Pavel Bartoș a întârziat la propria nuntă! „Preotul credea că nu mai are loc. Toți invitații, inclusiv mireasa, au...”

In articol:

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România, iar alături de Smiley fac senzație în emisiunile pe care le prezintă. Este un familist convins și un exemplu pentru toți domnii din România. Acesta a povestit recent detalii inedite din ziua în care s-a însurat cu actuala lui soție.

Cei doi au făcut cununia civilă și nunta la interval de câteva luni, iar momentul în care a trebuit să ajungă la biserică i-a dat ceva bătăi de cap. Iată motivul.

„În octombrie 2003 a fost cununia civilă și a avut loc la Timișoara. Tot așa a fost, de pe o zi pe alta. Cea mai mare grijă a mea la cununia civilă era să nu-mi blocheze cineva mașina, pentru că nu era loc de parcare în fața Primăriei, iar eu întârziasem puțin. Știu că am scris pe un bilețel: „Vă rog nu mă blocați, azi mă însor”. Și când am ieșit din primărie, singura mașină care nu era blocată era a mea. A mai fost un alt semn fericit: când coboram pe scările de la primărie, am întâlnit un coșar. Nunta am făcut-o în primăvara următoare”, a declarat Pavel Bartoș pentru viva.ro.

Acesta a povestit că a întârziat la biserică, la propia nuntă, circa o oră. Motivul: trebuia să care băutura la localul unde avea loc petrecerea pentru a mai scuti niște bani.

„Bineînțeles că și la nuntă am întârziat o oră la biserică. Preotul credea că nu mai are loc nunta, așa că m-a sunat și i-am zis că ajung imediat. Trebuia să car apa minerală și băutura, pentru ca nunta să iasă mai ieftină. Așa că am întârziat o oră! Toți invitații, inclusiv mireasa, au așteptat. Am trecut prin fața bisericii, le-am zis că sunt OK și am fugit să fac un duș. Totul s-a încheiat cu una dintre cele mai tari petreceri”, a dezvăluit acesta.

Cum au petrecut luna de miere

Cât despre vacanța de după, ei bine, nu a fost ceva exotic, ci au petrecut câteva zile în Grecia, unde au ajuns cu mașina personală, dar s-au revanșat în timp pentru luna de miere de care nu au putut să aibă parte imediat după fericitul eveniment.

„Nu am avut așa ceva. Nici nu știu câți își permit o lună, poate o săptămână, și aceea de semi-miere. Noi eram fericiți că ne-au ieșit banii de nuntă, adică vreo 10 milioane în plus (1000 de lei). Știu că, după aceea, cu acei 1000 de lei ne-am dus în prima noastră vacanță, cu mașina, în Grecia. Probabil a fost și luna de miere. Era prima noastră ieșire, a fost atât de frumos. Între timp, de-a lungul anilor am încercat să recuperăm într-un fel sau altul acea lună de miere pe care nu am avut-o!”, a mai povestit Pavel Bartoș pentru aceeași susrsă citată.