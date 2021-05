Motivul pentru care Ruby a slăbit enorm. Cântăreața și-a îngrijorat fanii: "N-am mâncat nimic zilele astea..."

In articol:

Ruby a slăbit foarte mult în ultima perioadă, iar fanii vedetei sunt îngrijorați pentru ea. Chiar dacă a avut tot timpul un corp de invidiat, artista nu a cântărit niciodată atât de puțin.

Ruby este cu siguranță una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră.

De-a lungul timpului, artista a fost extrem de atentă și la modul în care arată. De cele mai multe ori, ne-a bucurat privirile cu formele sale, însă, de ceva timp, aceasta a slăbit foarte mult.

Pe contul său de Instagram, artista a postat mai multe fotografii, din perioade diferite în care a fost slabă. Reacția a fost cu atât mai neașteptată, atunci când a realizat că nu a cântărit niciodată atât de puțin, nici măcar când s-a întors de la Survivor.

Motivul principal pentru care Ruby ar fi slăbit este legat de stres. Se pare că se stresează foarte mult, iar acest lucru nu este deloc benefic pentru sănătate.

”Schiloadă, nu mai am nici fund, nici nimic. N-am mâncat nimic zilele astea. Sunt atât de slabă că am paranteze, Doamne! Nu știu dacă am fost așa slabă nici când m-am întors de la Survivor sau din Asia. Foarte slabă, nu zici că am fost la videoclip. Am slăbit foarte mult înainte pentru că m-am stresat, dar îmi revin. Și-mi place de mine și slabă”, spune Ruby într-un Insta story.