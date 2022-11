Motivul pentru care sistemul RO-Alert nu a transmis mesaj de avertizare pentru cutremurul din această dimineață! Ce s-a întâmplat la 15 minute după seism? Raed Arafat face primele declarații

In articol:

Joi dimineață, 3 noiembrie, un cutremur de 5,4 grade pe scara Richter s-a resimțit puternic în România. Seismul s-a produs la ora 06.50, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 148,8 kilometri, conform INFP.

Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiești, 73km E de Brașov, 117km V de Brăila, 120km V de Galați, 122km N de București, 123km S de Bacău, 148km NE de Pitești, 187km N de Ruse, 187km E de Sibiu, 203km SV de Iași.

De precizat este că, utilizatorii telefoanelor Android au primit o alertă de cutremur, chiar cu 10 secunde înainte de producerea acestuia, potrivit mai multor persoane care folosesc acest sistem de operare.

Cu toate acestea, însă, românii nu au primit niciun mesaj RO-Alert, așa cum au fost obișnuiți până acum. În ultimele luni, avertizările au fost trimise pentru furtuni, ploi torențiale, vijelii, prezența vreunui urs sau dispariția unor copii, însă de această dată nu s-a întâmplat așa și pentru cutremurul care a zguduit România în dimineața zilei de joi, 3 noiembrie.

Care este motivul pentru care nu s-au trimis mesaje RO-Alert

Conform IGSU, în urma cutremurului nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale. În schimb, românii s-au întrebat cum de nu au fost trimise mesaje RO-Alert, așa cum s-a întâmplat pentru diferite fenomene în ultimele luni.

Astfel, într-o situație precum cea de dimineață, aceea a unui cutremur, autoritățile consideră că nu este potrivit să trimită mesaje de avertizare, pentru a nu crea panică în rândul cetățenilor.

”Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă)”, a transmis INFP.

Totodată, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a explicat că RO-Alert nu trimite avertizări înaintea producerii unui cutremur, pentru a nu exista o situație de panică în rândul populației.

„De când s-a resimțit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în București pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 și nici nu s-au înregistrat efecte. (…) Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite și că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înțeles că la unele telefoane cu Android există aplicații care pot să spună că se întâmplă ceva și să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a explicat Arafat, la Digi24.

Raed Arafat: „Atenție la informațiile care circulă în spațiul online”

De asemenea, Raed Arafat susține în continuare că autoritățile nu au transmis un mesaj RO-Alert, însă cu toate acestea au existat persoane care au spus că au primit astfel de avertizări pe telefoanele mobile.

În acest caz, șeful DSU a spus că a verificat dacă nu cumva vreun județ a transmis un mesaj RO-Alert, iar potrivit cercetărilor sale, acest lucru nu s-a întâmplat, așa că îi anunță pe români să aibă grijă la informațiile care circulă în mediul online.

„Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînțeles. Deci, mare atenție la informațiile care circulă în spațiul online și ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am și verificat dacă nu cumva un județ a dat un mesaj post-cutremur și nu s-a întâmplat așa ceva”, a adăugat Raed Arafat.

Totodată, de precizat este că, site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului s-a blocat, chiar la 15 minute după ce cutremurul s-a produs. Astfel, cetățenii care voiau să afle ce s-a întâmplat, de fapt, nu au avut cum să caute informații legate de seism. Cel mai probabil, această defecțiune tehnică a apărut de la numărul extrem de mare de încărcări într-un timp atât de scurt, care ar fi suprasolicitat platforma.