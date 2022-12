Motivul real pentru care Daniela Condurache nu are copii. „Am multe regrete”, a mărturisit artista

In articol:

Deși este iubită de o țară întreagă și se numără printre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România, Daniela Condurache nu este cu totul împlinită, ci are un mare regret: faptul că nu a făcut copii.

De ce nu are Daniela Condurache copii

De-a lungul timpului, Daniela Condurache s-a remarcat prin talentul și căldura cu care cântă și se exprimă. Cunoscută ca o persoană extrem de iubitoare și caldă, mulți s-au întrebat de ce nu are artista copii.

Ei bine, Daniela Condurache a povestit pe larg despre motivul real pentru care nu a făcut copii. Artista a mărturisit faptul că a pus întotdeauna cariera pe primul loc, dedicând foarte mult timp muzicii, ceea ce a împiedicat-o să aibă copii.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă fostul soț al Danielei Condurache. Motivul divorțului dintre cei doi. „Adevărul e că orice bărbat are nevoie de nevastă acasă, măcar din când în când”

„Nu am făcut pentru că am fost prea mult plecată pe drumuri şi, când a fost vremea, am spus că anul acesta mai scot un album, anul următor mai înregistrez ceva. Era extrem de greu. Trimiteam la comisie 15-20 de cântece şi erau alese numai trei. Nu ca astăzi, când plăteşte oricine şi se vede la televizor. Treceam prin selecţii severe.

Citeste si: „Sunt terminat.” Cătălin Cazacu, apariție neașteptată pe micile ecrane. Prezentatorul TV a răbufnit- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Am multe regrete, pentru că în carieră a trebuit să fac extrem de multe sacrificii şi nu spun că n-aş investi tot atât, dar mi-am neglijat de foarte multe ori familia. Mi-am dorit enorm să fiu pe scenă şi oamenilor să le placă ceea ce cânt, dar mi-aş fi acordat şi o parte din timp pentru familie şi, de ce nu, pentru copii. Într-un fel regret că n-am copii, dar am vreo 16 fini şi îi iubesc extrem de mult.”, a spus Daniela Condurache, potrivit taifasuri.ro.

Motivul real pentru care Daniela Condurache nu are copii. „Am multe regrete”, a mărturisit artista [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine este și cu ce se ocupă fostul soț al Danielei Condurache

Daniela Condurache a fost căsătorită timp de 16 ani cu fostul său partener, care activează, la fel ca și ea, în lumea muzicii. Fostul soț al Danielei Condurache se numește Constantin Mândrișteanu și se numără printre cei mai talentați trompetiști din România.

Citește și: Biografie Daniela Condurache. Vârstă, avere, studii, carieră, familie. Ce boacăne făcea artista în copilărie. „Am recunoscut că am opărit porcii şi ne-au bătut atât de tareee...”

Constantin Mândrișteanu, fostul soț al Danielei Condurache, a făcut parte pentru mai mulți ani din Filarmonica de Stat Botoşani, al Orchestrei „Rapsozii Botoşanilor”, al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu din Suceava şi al Ansamblului „Dor Transilvan” din Bistriţa.

Daniela Condurache și soțul său s-au cunoscut pe când avea doar șase ani, fiind colegi de școală. "Prima dragoste a fost la șase ani, când eram preșcolari, am fost colegi. E vorba despre Constantin Mândrișteanu, căruia i-am devenit soție. Eram colegi și aveam afinități unul față de altul. Ne-am regăsit după mulți ani la Orchestra Rapsozii Botoșanilor. Bucuria de a ne revedea după atâta timp a fost reciprocă, ne-am redescoperit unul pe celălalt. El avea atunci altă prietenă, eu alt prieten. Fiind împreuna în fiecare zi, în turnee, ne-am apropiat.”, a marturisit Daniela Condurache, potrivit starpopular.ro.

Motivul real pentru care Daniela Condurache nu are copii. „Am multe regrete”, a mărturisit artista [Sursa foto: starpopular.ro]

surse: starpopular.ro taifasuri.ro