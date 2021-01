Motivul real pentru care Irinel Columbeanu nu a vrut ca fiica lui să fie crescută de Monica Gabor! "Pot să îi ofer mai multă educație fiicei mele..."

Irinel Columbeanu a spus tot adevărul despre divorțul de Monica Gabor.

In articol:

În urmă cu doar câțiva ani, divorțul dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu zguduia întreg showbiz-ul românesc. Omul de afaceri se pare că nu a fost de acord ca fiica lui să fie cresută de mama ei, iar motivul este unul uluitor.

Irinel Columbeanu, detalii despre divorțul de Monica Gabor

Cunoscutul om de afaceri a trecut prin tot felul de situații dificile

de-a lungul vieții. Însă, una dintre ele este cea în care fiica lui a mers să locuiască cu mama ei. Irinel Columbeanu își dorea extrem de tare ca Irinuca să crească alături de el, ci nu de cea care i-a dat viață.

Citeste si:Irinel Columbeanu se poate apuca de agricultură, dacă rămâne fără bani! Cum arată casa părintească din Căpreni și ce proprietăți mai are fostul milionar, la țară? EXCLUSIV

Irinel Columbeanu și Irinuca

Citeste si: Trebuie să pornești de la niște rădăcini bune, în număr de patru. HOROSCOP - evz.ro

Citeste si: Profeţia înfiorătoare a lui Nostradamus pentru 2021: Ce se întâmplă cu România? - bzi.ro

În cadrul unui interviu, fostul soț al Monicăi a vorbit despre motivul principal care a dus la divorț, dar și despre viața de după despărțire.

„Divorțul nu m-a schimbat, m-a readus la cum eram înainte. Am fost liber și înainte, și în timpul căsniciei, și după. Egalitatea dintre bărbați și femei ar trebui manifestată în mod unitar. În clipa în care alegi să nu faci loc minciunii, lucrurile sunt automat simplificate. Persoanele nesincere nu se vor mai afla în viața mea. Am considerat că pot să îi ofer mai multă educație fiicei mele decât în mod opus. Consider că seturile mele de valori ar fi mai utile unui copil decât alte seturi de valori la care ar avea acces în alte circumstanțe”, a declarat Irinel Columbeanu.

În ceea ce privește partea financiară, omul de afaceri susține faptul că banii aduc libertatea, însă

adevărata putere nu este căpătată prin aceștia.

Citeste si:Irinel Columbeanu, adevărul despre decizia plecării Irinei în SUA ”Nu trebuie să o considerăm o dramă” VIDEO

Irinel Columbeanu și fiica lui

„Am făcut întodeauan tot ceea ce mi-a plăcut. Banii aduc libertate. Adevărata putere nu e căpătată prin bani. Adevărata putere ți-o aduce inclusiv ingnorarea puterii pe care ți-o aduce banul, luarea în considerare a propriei valori”, a mai adăugat fostul om de afaceri.