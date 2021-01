Motivul stupid pentru care Bogdan Stanoevici refuza să poarte mască: ”Mi-a ieșit un herpes”! Actorul a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus

In articol:

Actorul Bogdan Stanoevici a pierdut lupta pentru propria viață după ce a contactat o formă agresivă a virusului COVID-19. Fostul ministru a stat mult timp internat la ATI, în comă, iar medicii nu au putut să-l mai salveze.

Stanoevici în noiembrie 2020: ”Nu port mască pentru că sunt un om sănătos”

Bogdan Stanoevici a contactat virusul, cel mai probabil, în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare , în care a refuzat să poarte mască. Stanoevici a susținut chiar și o conferință de presă în calitate de candidat la Camera Deputaților din partea ecologiștilor, în care a explicat și de ce refuză să se protejeze cu ajutorul unei măști.

"Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum - faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”,a explicat

Bogdan Stanoevici, conform Agerpres.

A trăit 12 ani în Franța

Actorul a fost singurul participant la respectiva conferință de presă, care a avut loc la începutul lunii noiembrie, care a refguzat să poarte masca de protecție. Ceilalți doi candidați PER Mureș, Șerban Nicolae și Cătălin Ivan au avut purtat mască, la fel și jurnaliștii prezenți la eveniment.

Bogdan Stanoevici a purtat masca doar când era neapărat necesar

Bogdan Stanoevici avea 62 de ani și a absolvit facultatea de teatru în 1982. În 1989 a plecat în Franța unde s-a și căsătorit, dar a revenit în țară în 2011. În 2014 a fost numit Ministru pentru Românii de Pretutindeni, în guvernul Victor Ponta. În 2015 a fost secretar de stat la Ministerul Culturii iar între 2017 și 2020 a fost director al Circului Metropolitan. A candidat fără succes la alegerile locale, generale și prezidențiale.