Mugur Mihăescu, despre frica de Securitate care l-a determinat să-și trădeze prietenii: „Faci pe dracu-n patru să supraviețuiești”

Mugur Mihăescu a fost invitat în emisiune „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a dezvăluit cum a devenit informator pentru Securitate și ce declara despre prietenii săi.

În cadrul emisiunii de la Kanal D, Denise Rifai l-a întrebat pe Mugur Mihăescu ce beneficii a avut că și-a trădat colegii la Securitate.

„Ce ați avut de câștigat pentru că v-ați turnat prietenii la Securitate?” , este întrebarea adresată de moderatoare.

Actorul a mărturisit că la vârsta de 18 ani a fost racolat de Securitate pentru a da în scris despre toate acțiunile colegilor și prietenilor săi. Mugur Mihăescu a spus că a devenit informator de frică, pentru că a fost amenințat cu moartea în repetate rânduri.

„N-am turnat niciun prieten, am scris ceva ca să scap. Gândește-te cum e un copil la 18 ani luat de un ăsta, care spune „dacă nu scrii aia și aia și aia, tu canal, tu distrus, tu toată viața la pușcărie sau vedem noi ce îți facem”. Păi faci pe dracu-n patru să scapi, să supraviețuiești. Asta făceai. Nu știai unde să fugi când ăla te chema și îți spunea „scrie tot ce știi”. Și scriai toate bazaconiile doar ca să scapi. Oricum nu spuneai nimic, ai văzut că până la urmă ăștia de la CNSAS au spus că eu atunci când am candidat la Sectorul 5 au avut nevoie să scot dosarul de Securitate. Și au spus că „a scris ăla numai bazaconii acolo să scape de tâmpiți” și am putut să candidez”, a spus actorul.

Totuși, Mugur Mihăescu spune că tot ce a scris despre tovarășii săi erau lucruri banale, pentru că nu avea informații incriminatoare. Mai mult, actorul din „Vacanța Mare” a dat și un exemplu despre cum arătau dezvăluirile pe care le făcea Securității.

„Lumea te judecă. Contextul în care a apărut informația asta…Deși pentru mine era publică din 2012, când am arătat dosarul și am spus lumii „ăsta sunt”. Ei au vrut să scoată asta acum să mă discrediteze. „Am fost cu ăla și cu ăla la domnișoara aia de origine străină, după care am plecat și nu știu ce s-a discutat”, asta e una dintre ele. Asta e ce am turnat eu despre colegi ”, a dezvăluit Mugur Mihăescu, la Kanal D.